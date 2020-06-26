محمد موسى يشيد بدور الداخلية في تنظيم امتحانات الثانوية العامة

أشاد الإعلامي محمد موسي بدور وزارة الداخلية فى تنظيم امتحانات الثانوية العامة.





وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، ذهبت أول أيام امتحانات الثانوية العامة إلى مدرسة المقطم للتعليم الأساسي "ب" بصحبة نجلتي لأدائها الامتحانات ففوجئت بوجود عدد من ضباط الشرطة قبل الدخول إلى اللجان بمسافة لاتقل عن 100 متر لمنع مرور أولياء الأمور إلى محيط اللجان.





تابع: "كما تم عمل صفين للبنات وآخر للشباب أثناء دخول الامتحانات في مشهد حضاري ، مع التشديد على وجود مسافة لا تقل عن متر بين الطلاب.





استكمل عقب الانتهاء من دخول الطلاب إلى اللجان توجه إلينا أحد الضباط وناشدنا الذهاب إلى منازلنا قائلا: "اتفضلوا روحوا عشان أنتم بتوتروا ولادكم إحنا هنا مكانكم".