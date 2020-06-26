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أخبار العالم

مصر تسجل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 وفاة.. ومجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن ملف سد النهضة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:26 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
السيسي: مياه النيل قضية وجودية لشعب مصر
الكويت تبدأ المرحلة الثانية من العودة للحياة الطبيعية
السعودية.. 3372 إصابة جديدة وتعافي 117882
فرنسا وألمانيا وإيطاليا يرفضون التدخل الخارجي في ليبيا
انفجار ضخم يهز العاصمة الإيرانية طهران
رئيس البرازيل يلمح لإصابته بفيروس كورونا


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. 

وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 83 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

كما أعلنت الوزارة في بيانها اليومي خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة.

وذكرت "الوطن" أن الرئاسة الفرنسية حددت لمجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة يوم الاثنين المقبل، لمناقشة موضوع سد النهضة الإثيوبي استجابة للطلب المصري، الذي تقدمت به لرئاسة المجلس في التاسع عشر من الشهر الجاري.

ونقلت "الراي" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله خلال اتصال هاتفي مع رئيس جنوب أفريقيا، سييل رامافوزا، إن هناك ضرورة لبلورة اتفاق شامل بين الأطراف المعنية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مشددًا على رفضَ الإجراءات المنفردة الأحادية، التي ستلحق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.

على الصعيد الإقليمي والمحلي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن مجلس الوزراء الكويتي قرر البدء في المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وقلص مواعيد حظر التجول الجزئي ساعة واحدة، ليصبح تسع ساعات من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وتشمل المرحلة الثانیة تشغيل مقار العمل للجھات الحكومیة والقطاع الخاص بأقل من 30 بالمئة من طاقتها بالإضافة إلى عودة أنشطة الإنشاءات والبناء وعودة العمل في القطاع المالي والمصرفي.

وقالت "القبس" إن وزارة الصحة السعودية أعلنت تسجيل 3372 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 170639 حالة، مشيرةً إلى  شفاء 5085 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 117882، وذكرت أنها سجلت 41 حالة وفاة جديدة ليبلغ عدد الوفيات 1428.

وأشارت "الجريدة" إلى أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا دعوا الأطراف الليبية إلى وقف القتال وإلى وقف أي تدخل وذلك في محاولة لإعادة المحادثات السياسية إلى مسارها، قائلين: "في ضوء المخاطر المتنامية من تدهور الموقف في ليبيا. تدعو فرنسا وألمانيا وإيطاليا جميع الأطراف الليبية إلى وقف القتال على الفور ودون شروط".

دوليًا، قالت "الوطن" إن انفجارَا ضخمًا هز شرق العاصمة الإيرانية طهران،  بسبب انفجار خزّان غاز صناعي بالقرب من منشآت لوزارة الدفاع الإيرانيّة.

ونقلت "القبس" عن رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، قوله إنه ربما أصيب بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق وإنه قد يخضع للفحص مرة أخرى، بعد أن جاءت نتائج فحوص سابقة سلبية قبل أسابيع.

وأوضح بولسونارو أن نتائج تحاليله جاءت سلبية مرتين، لكنه خاض معركة مع المحاكم لمنع نشر نتائج فحوص المستشفى، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن إن كان أصيب بالمرض أملا.
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