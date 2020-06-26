بالإنفوجراف.. 5.2 مليار جنيه قيمة استثمارات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط خلال الـ٦ سنوات الماضية









وعن جودة مياه الشرب، قال: إنه تم تخصيص قيمة (8 مـلايين جنيه)، لإعادة تأهيل عدد (6) معامل رئيسية ما بين(الكيميائي، والبكيريولوجي) بمحطة نزلة عبداللاه المرشحة والجامعة النقالى، والقوصية، وصدفا المرشحة، ومحطة عرب المدابغ، وتزويدها بأحدث الأجهزة اللازمة لاجراء التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية كجهاز تحليل الطيف الضوئي، وجهاز التحليل البكتريولوجى، والميكروسكوبات المزودة بالكاميرات، وتجهيز عدد (8) سيارات معمل مدعمة بأحدث أجهزة ومعدات سحب العينات وتحليلها.





وتابع المهندس محمد صلاح الدين، انه تم تطوير عدد (6) مراكز خدمة عملاء بمحافظة اسيوط مدعمة بأحدث البرامج التقنية لخدمة الجمهور بصورة تقنية بلغت تكلفتها الإجمالية (4 ملايين جنيه) بمركز ديروط وصدفا وساحل سليم وأبوتيج، فضلًا عن مركز التدريب والخدمات الرئيسى، ومركزخدمة العملاء بالخارجة.





وأشار إلى تطوير معدات الشركة بتكلفة (105 ملايين جنيه) لتعزيز الاسطول الميكانيكى لقطاعي المياه والصرف الصحي بمحافظة أسيوط بعدد (210) معدات متنوعة، لتنمية الاستثمارات والأصول وتلبية احتياجات المواطن وسرعة التعامل فى حل أى مشكلات.



واضاف، أن الشركة قامت بتنفيذ ععد من مشروعات الاحلال والتجديد،خلال ٦ أعوام، شملت احلال وتجديد عدد (12) محطة مياه بعرب المدابغ، ومير، ومحطة نزلة عبداللاه، ونزلة الزهرى بالبدارى، والمرشحات النقالى بديروط والقوصية وأبوتيج، ومحطة ساحل سليم المرشحة الزلطية، ومحطة المعابدة، ومرشحات منفلوط، ومحطتي الأربعين(1ـــ2)، فضلًا عن احلال وتجديد عدد(116) بئرا إرتوازيا بكافة مناطق الشركة، واحلال وتجديد شبكات مياه وعدايات ومحابس وبرادات بــــ10 مراكز، بالإضافة إلى احلال وتجديد عدد(6) خطوط طرد بمحطات رفع الصرف الصحى البنك الدولى بالأربعين، ونزلة عبداللاه، ومحطة السنترال، وعرب المدابغ، ومحطة رفع الصرف الصحى الفرعية بفريال، بتكلفة إجمالية 240 مليون جنيه.