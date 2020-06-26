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أخبار العالم

ضد إسرائيل حال ضم الضفة.. الفلسطينيون يرحبون بقرار البرلمان البلجيكي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:36 ص
الفلسطينيون يرحبون
الفلسطينيون يرحبون بقرار البرلمان البلجيكي
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سمر صالح
رحب رئيس بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورج السفير "عبدالرحيم الفرا"، بـ تصويت البرلمان الفيدرالي البلجيكي" اليوم الجمعة، على مشروع قرار يطالب الحكومة البلجيكية بإدانة أي قرار تتخذه إسرائيل بضم أراض فلسطينية واتخاذ "إجراءات معاكسة" لهذا "الضم المخالف للقانون الدولي".

واعتبر الفرا، أن تصويت البرلمان الفيدرالي البلجيكي، بأغلبية كبيرة، على مثل هذا القرار خطوة هامة تجسد رفض السلطة التشريعية في بلجيكا لكل إجراءات الاحتلال وسياساته، مقدما الشكر لكافة الكتل والنواب الذين دعموا هذا القرار

وصوت البرلمان الفيدرالي البلجيكي، لصالح القرار، الذي قدمته مجموعة الخضر، 100 نائب من أصل 150، ولم يصوت ضده أحد، فيما امتنع 39 نائبا عن التصويت

وكان النائب سيمون موتكان من مجموعة الخضر قد قدم مشروع القرار في جلستين سابقتين للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفيدرالي، وقد حاز مشروع القرار حينها على موافقة اللجنة وتم عرضه على البرلمان في جلسة كاملة، حيث تم مناقشته من جميع الكتل السياسية بحضور وزير الخارجية البلجيكي فيليب جوفان.
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