بإجمالي 1720 حالة.. فلسطين تسجل 132 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة،عن تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 في عدة محافظات بالضفة الغربية.





وقالت الوزيرة في بيان لها إن الإصابات الجديدة توزعت كالتالي (94 في محافظة الخليل، 6 بمحافظة رام الله والبيرة، 2 محافظة القدس ، 2 محافظة جنين، 2 محافظة أريحا، 5 محافظة نابلس ، 1 محافظة طولكرم، محافظة بيت لحم 19، محافظة سلفيت 1).





ونوهت الوزيرة الفلسطينية إلى أن من بين الإصابات يوجد 11 حالة للقادمين من مصر يوم أمس عبر معبر الكرامة (3 محافظة الخليل- 2 محافظة أريحا- 2 محافظة جنين 1 نابلس - 1 رام الله والبيرة - 1 سلفيت- 1 بيت لحم).





وأشارت وزيرة الصحة إلى أن إجمال الإصابات ارتفع إلى 1720، يوجد منهم 1095 حالة نشطة، لافتة إلى وفاة 5 مواطنين منذ بدء تفشي فيروس كورونا، في حين تعافى 620 مريض.