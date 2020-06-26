التخطيط: 50 % من حركة التجارة العالمية تتم عبر سلاسل القيمة العالمية حاليًا

شارك أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط كمتحدث رئيسي فى ندوة عبر الفيديو كونفرانس نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة تحت عنوان "اضطرابات في سلاسل القيمة العالمية والسياسات الصناعية" .





وخلال الندوة ، أكد كمالى أنه مع تراجع وتيرة التجارة والنمو، يمكن للبلدان النامية أن تحقق نتائج أفضل لمواطنيها، وذلك من خلال إصلاحات تعزز مشاركتها في سلاسل القيمة العالمية، وتساعدها على التحول من تصدير السلع الأولية إلى التصنيع مع ضمان توزيع الفوائد الاقتصادية على نطاق أوسع في المجتمع.









وأضاف كمالى أن مؤشر مشاركة سلسلة القيمة العالمية في مصر: .5 ، و تونس: .57 و المغرب: .61 ، وفيما يتعلق بترتيب مصر من حيث حصة التكنولوجيا المتوسطة والعالية في إجمالي الصادرات الصناعية ، أشار كمالى إلى أن حصة مصر فى عام 2017 وصلت إلى 35 % و المغرب 56 % و تونس 53 %.





وأوضح كمالى أنه وفقًا لمؤشر التعقيد الاقتصادي الذي نشرته جامعة هارفارد فإن مصر تحتل المرتبة 66 من أصل 133 دولة ، بينما تونس تحتل المرتبة 44 و الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة 62.





ولفت كمالى إلى أن سلاسل القيمة العالمية حاليًا تصل إلي ما يقرب من 50% من حجم التجارة العالمية ، مشيرًا إلى أن سلاسل القيمة العالمية أدت إلى تحول اقتصادي منذ ذلك الحين مما أتاح لأكثر البلدان فقرًا أن ترتقي سلم التنمية بوتيرة سريعة مضيفًا أن تلك السلاسل تمكن البلدان النامية من التخصص والإثراء دون حاجة إلى بناء صناعات كاملة من الصفر.





وأشار كمالى إلى أن تلك السلاسل تعتبر مستقبل التجارة العالمية، ففى الوقت الراهن أكثر من ثلثى حركة التجارة العالمية يتم عبر سلاسل القيمة العالمية، بما يحتم على الدول ضرورة تعزيز مشاركتها بها وتحسين طبيعة تلك المشاركة من أجل الحصول على فرص أفضل.