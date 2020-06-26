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أخبار البلد

77 % من قراء صدى البلد يؤيدون استمرار غلق الشواطئ ومنع الأفراح لمواجهة كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:11 م
صدى البلد
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أجرى موقع صدى البلد الإخباري ، استطلاعا للرأي حول قرارات الحكومة بشأن استمرار غلق الشواطئ ومنع إقامة الأفراح، لمواجهة أزمة كورونا. 

وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي 77 % من القراء أيدوا استمرار هذه الإجراءات ، بينما رفضها 20%،وعبر 3 % عن عدم اهتمامهم بتلك الإجراءات. 

جدير بالذكر أن الحكومة من المقرر أن تخفف عددا من القيود التي كانت قد فرضتها منذ ما يقرب من 3 أشهر حيث تتجه غدا لإعادة فتح البلاد وإلغاء الحظر وفتح المساجد  المقاهي والمطاعم والنوادي والمحلات العامة وعود المواصلات على الطريق في أنحاء الجمهورية وغيرها من الموضوعات . 

وألزمت الدولة المواطنين بارتداء الكمامات لمنع انتشار عدوى كورونا  مع فرض غرامة 4000 آلاف جنيه على المخالفين .

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