77 % من قراء صدى البلد يؤيدون استمرار غلق الشواطئ ومنع الأفراح لمواجهة كورونا

أجرى موقع صدى البلد الإخباري ، استطلاعا للرأي حول قرارات الحكومة بشأن استمرار غلق الشواطئ ومنع إقامة الأفراح، لمواجهة أزمة كورونا.





وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي 77 % من القراء أيدوا استمرار هذه الإجراءات ، بينما رفضها 20%،وعبر 3 % عن عدم اهتمامهم بتلك الإجراءات.





جدير بالذكر أن الحكومة من المقرر أن تخفف عددا من القيود التي كانت قد فرضتها منذ ما يقرب من 3 أشهر حيث تتجه غدا لإعادة فتح البلاد وإلغاء الحظر وفتح المساجد المقاهي والمطاعم والنوادي والمحلات العامة وعود المواصلات على الطريق في أنحاء الجمهورية وغيرها من الموضوعات .





وألزمت الدولة المواطنين بارتداء الكمامات لمنع انتشار عدوى كورونا مع فرض غرامة 4000 آلاف جنيه على المخالفين .



