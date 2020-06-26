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الأكسجين موصلش للرئة.. طبيب متعافى يروى تجربته مع فيروس كورونا.. فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:34 م
طبيب متعافى من فيروس
طبيب متعافى من فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور إيهاب عثمان، طبيب العيون بـ قصر العينى وأحد المتعافين من فيروس كورونا، إنه كان دائم الحرص منذ انتشار فيروس كورونا بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأوضح أحد الأطباء المتعافين من فيروس كورونا عبر مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، إن بداية ظهور أعراض فيروس كورونا عليه كانت  قبل عيد الفطر بخمسة أيام  عن طريق الشعورب آلام تكسير الجسم ، وارتفاع  درجة حرارة الجسم.

وأشار الدكتور إيهاب عثمان ، إلى أنه بمجرد ظهور أعراض شديدة لفيروس كورونا توجه على الفور لمستشفى قصر العينى الفنرساوى وتم نقله للعناية المركزة لمدة 16 يوم نظرأ لحالته الصحية الحرجة.

وتوجه    أحد الأطباء المتعافين من فيروس كورونا  ، بالشكر والتقدير لسرعة استجابة  وزيرة الصحة لمنحه بلازما الدم المتعافين بعد تدهور حالته الصحية وصعوبة مرور الأكسجين من الرئة للأنسجة.

وتابع أن حالته تحسنت بعد ساعتين من حقنه ببلازما دم المتعافين، لافتأ إلى أنه قام بالتبرع بلازما الدم الخاصة به عقب شفائه من فيروس كورونا.

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