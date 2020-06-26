مجدى عبد الغني يهنئ محمد صلاح: ألف مبروك يا أبو مكة

وجهت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التهنئة الى محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطنى بحصول فريقه ليفربول على لقب الدورى الانجليزى البريميرليج بعد غياب دام ٣٠ عاما عن الريدز.
ونشر البلدوزر عبر الصفحة الرسمية لجمعية اللاعبين المحترفين صورة تجمعه بمحمد صلاح تم التقاطها على هامش إحدى المناسبات خارج مصر.
ودون مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين أعلى الصورة التى تجمعه بمحمد صلاح عبارات جاءت على النحو التالي:" ألف ألف مبروك يا أبو مكة.
يذكر أن محمد صلاح أول لاعب مصرى فى التاريخ يتوج ببطولة الدورى الإنجليزى، وثانى لاعب عربى بعد الجزائرى رياض محرز.
وساهم الفرعون المصرى بشكل كبير في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزى بعد غياب 30 عامًا، حيث نجح فى حصد 12 نقطة لليفربول خلال مشواره لهذا الموسم ، من خلال أهدافه التي حسمت نتيجة بعض المباريات لصالح بطل الدوري الإنجليزي.