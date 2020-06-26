مجدى عبد الغني يهنئ محمد صلاح: ألف مبروك يا أبو مكة

وجهت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التهنئة الى محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطنى بحصول فريقه ليفربول على لقب الدورى الانجليزى البريميرليج بعد غياب دام ٣٠ عاما عن الريدز.





ونشر البلدوزر عبر الصفحة الرسمية لجمعية اللاعبين المحترفين صورة تجمعه بمحمد صلاح تم التقاطها على هامش إحدى المناسبات خارج مصر.





ودون مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين أعلى الصورة التى تجمعه بمحمد صلاح عبارات جاءت على النحو التالي:" ألف ألف مبروك يا أبو مكة.





يذكر أن محمد صلاح أول لاعب مصرى فى التاريخ يتوج ببطولة الدورى الإنجليزى، وثانى لاعب عربى بعد الجزائرى رياض محرز.



