فضيحتك بجلاجل.. رواد السوشيال ميديا لـ ليلى سويف: بناتك مش متربية وإزاى بتدرسى فى الجامعة

هاجم عدد من رواد السوشيال ميديا ليلى سويف لدفاعها عن الاخوان وتنفيذ مخططاتتهم فى الهجوم على الدولة وتشويه مؤسسات الدولة المختلفة .





قال احد رواد السوشيال ميديا : "إنتي بتقولى على نفسك أستاذة ودكتورة جامعية فكيف لم تهتمي بتربية بناتك ألم تسمعی کم الإسفاف وقلة الأدب والألفاظ اللي بيستخدموها بناتك على منصة إلكترونية يستخدمها الكل ..الأولى بيكي كنتي تربيهم تربية سليمة وتعليمهم يتكلموا إزای بدل ما تقعدی تعيطى عليهم عشان بنات مش متربية كان فيه زمان مقولة إسمها ( لسانك حصانك إن صنته صانك ) .. لازم تفهمي يا مدام ليلي إن اللى بيحصل ده نتاج قلة الأدب والتربية وكمان فضيحتك بقت بجلاجل بعد ما الكل عرف خدمتك للإخوان اللى الشعب لفظهم إلى مذبلة التاريخ ".





واضاف : "تقريبا حضرتك عايزة تنوری جنبهم في نفس ذات المذبلة سؤال حائر .. إزای الست دی متسابة تدرس لطلاب في الجامعة .. هو إحنا خلصنا من الإسفاف عشان نسيب الطلبة دول لواحدة زي دي فشلت في إنها تربی بناتها عشان تعلمهم".



