أهلك بيستعروا منك.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون آية حجازي: بعتي وطنك والناس عارفة جرايمك

هاجم عدد من رواد السوشيال ميديا الأمريكية آية حجازی لتدخلها فى شئون مصر وترديد الشائعات التى تطلقها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.





قال احد رواد. السوشيال ميديا : "ايه دخلك في شئون مصر هو إنتي مش بعتی الجنسية المصرية عشان تهربي من العقاب على

جرايمك .. ولكن لازم تعرفي إن لما مصلحتهم منك تخلص هیرموکی والسبوبة اللى أنتى عايشة فيها هاتخلص بس للأسف مش هتلاقی دولة تلمك بعد كده".





واضاف : "لازم نعرف إن طالما الأخت آية حجازی رجعت تهل علينا يبقى فيه صرفية دولارات جديدة جتلها خلتها تهاجم مصر

وعلى فكرة يا آية الناس كلها عارفة جرایمك وخليكي فاكرة اللي إنت عملتيه في الأطفال مسيرهم يكبروا وفي ناس منهم هايدوروا عليكي عشان يخلصوا حسابهم منك وساعتها مش هاينفع ندمك".









وقال اخر : " منظرك إيه قدام ولادك وأحفادك لما يكبروا ويعرفوا حقيقتك المشوهة وخيانتك لبلدك .. خلى بالك الحقيقة عمر ما حد هايقدر يخفيها للأبد وعلى فكرة يا آية .. أهلك بيستعروا منك وبينكروکی ولما هاتحتجيهم مش هيبصوا في وشك من كتر الأرف من خيانتك".



