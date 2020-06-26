عمر الإخوان ما كان ليهم أمان.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون نقيب الأطباء

هاجم عدد من رواد السوشيال ميديا الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء لعدم اتخاذه أي اجراءات ضد من يهاجم الأطباء والمنظومة الصحية .





وقال أحد رواد السوشيال ميديا : "في ناس بتعذرك على تراخيك وتكاسلك عن القيام بدورك النقابي وبيقولوا معلش أصل ماکنشی فيه حد يسمع عنه حاجة فابيحاول يعمل لنفسه شو عشان يتشهر والناس تعرفه وتكلم عنه .. لكن يا دكتور حسين الناس هاتكلم عنك أكتر وعن إنجازاتك لو بتشتغل لخدمة الأطباء اللي إنتخبوك أو عشان بلدك مصر".





واضاف : "في ناس تانية بتعذرك برضه على إهمالك في النقابة وبيقولوا إنك ضعيف الشخصية وغير قادر على الإدارة عشان كده مسلم النقابة لشلة الشيوعيين والماركسيين إلى الناس نسيتهم فاعايزين يرجعوا تاني للصورة وما لقوش غير نقابتك عشان يركبوها".





وقال اخر : "على فكرة في المستقبل الناس لما هاتفتكر الأيام اللي إحنا فيها دی سيرتك مش هاتيجي غير وعليها كم من السباب واللعنات عليك وعلى شلتك.. وطبعا أنا عايز أقولك إن أنت لازم تعمل حساب لأخرتك عشان أنت هاتتحاسب على المسئولية إللى في رقبتك وهى الحفاظ على مصالح الأطباء وعدم الزج بنقابتهم في دوامة السياسة ".





واضاف : "آخر حاجة يا دكتور حسين الإخوان عمر ما كان ليهم أمان ولما تخلص مصلحتهم منك ولا عمرهم هايبصوا في وشك".







