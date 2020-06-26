وزير الدفاع: القوات المسلحة تعد اليوم قوات عصرية حديثة تحتل مكانة مرموقة بين جيوش العالم.. ونمتلك من التسليح المتطور ما يمكننا من حماية أمننا القومي..فيديو

القائد العام:

- القوات المسلحة تعد اليوم قوات عصرية حديثة تحتل مكانة مرموقة بين جيوش العالم

- القوات المسلحة ستبقى دائما سندًا لقضايا أمتها العربية والإسلامية

- يطالب بالمحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات والأزمات التى تشهدها المنطقة لحماية الأمن القومى المصرى

- حريصون على مواكبة التطور فى نظم إعداد وتأهيل القادة والضباط ووضع الأسس والبرامج العلمية التي تعظم إمكاناتها المادية والبشرية





شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى،احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان ، والتى تضم الدورات 43 من كلية الحرب العليا ، والدورة 49 من كلية الدفاع الوطنى والدورة العليا لكبار القادة، والدورة 21 للتأهيل العسكرى لقيادة التشكيلات التعبوية ، والدورة الخامسة لماجستير العلوم السياسية والإستراتيجية ، والدورة الأولى لتنمية مهارات وقدرات كبار القادة .





وكذلك تخريج الدورات 69 أركان حرب عام والـدورة 42 أركان حرب تخصصى قوات بحرية ، والدورتين 41 أركان حرب تخصص قوات جوية وقوات دفاع جوى .





وضمت تلك الدورات عدد من الدارسين المصريين العسكريين والمدنيين على حد سواء ، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .





بدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي عن أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان تناول ما تقدمه الأكاديمية وكلية القادة والأركان من إسهامات علمية وبحثية؛ وما تم تنفيذه خلال العام الجارى من دورات تدريبية مختلفة وتطور أدائها فى إعداد وتأهيل أجيال من قـادة وضباط القوات المسلحـة والمدنيين فى المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والأمن القومى .





وقام رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة بإعلان نتيجة التخرج للدورات المختلفة بكلًا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان ، أعقبه إعلان مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الأنواط لأوائل الخريجين ، وقام القائد العام بتقليد أوائل الخريجين نوط التدريب من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين من المدنيين تقديرًا لتفوقهم خلال دراستهم بالأكاديمية .





وفى نهاية الاحتفال نقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئته للخريجين وتمنياته لهم بالتوفيق .





وأكد القائد العام أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائمًا نموذجًا للعمل والإجتهاد والعطاء من أجل الوطن بما يحمله أبنائها من قيم الشجاعة والتضحية ، وأنها ستبقى دائما سندًا لقضايا أمتها العربية والإسلامية مشيرًا إلى ضرورة المحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات والأزمات التى تشهدها المنطقة لحماية ركائز الأمن القومى المصرى .





وهنأ القائد العام الخريجين على ما حققوه من إنجازات طوال دراستهم بالكلية ، وأوصاهم بضرورة إستكمال سعيهم إلى العلم والمعرفة ، مؤكدًا على حرص القوات المسلحة على مواكبة التطور فى نظم إعداد وتأهيل القادة والضباط ووضع الأسس والبرامج العلمية التى تعظم إمكاناتها المادية والبشرية إستنادًا على عقول تتسلح بالعلم والمعرفة والعمل الجاد والإستعداد الدائم لحماية أمن الوطن وصون مقدساته.





وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية تعد اليوم قوات عصرية حديثة تحتل مكانة مرموقة بين جيوش العالم بما تمتلكه من أسباب القوة الأمنية والإمكانات البشرية المدربة والتسليح المتطور ما يمكنها من الوفاء بمسئولياتها ومهامها التاريخية للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته .