عضو الجمعية السعودية للعلوم السياسية: قطر تسير في منحى معادي للمصالح العربية.. فيديو

قال الدكتور محمد بن صالح سليم، عضو الجمعية السعودية للعلوم السياسية إن قطر تتجه في منحى يختلف تماما عن باقي الدول العربية، ولا يتفق مع المصلحة العربية.





وأضاف عضو الجمعية السعودية للعلوم السياسية، عبر سكايب لـ فضائية إكسترا نيوز أن الدين العام القطري وصل لـ 53 مليار دولار، كـ دين خارجي ، بعد أن كان 31 مليار دولار فقط في عام 2011.





وأشار "سليم" إلى أن الإتجاة القطري لا يتصف سوى بإتجاة ضار للمصالح العربية ، ولا يوجد غرض منه سوى تفكيك اللحمة الوطنية .





وأوضح "سليم " أن قطر أستخدمت سياسة الحرب الناعمة المعادية، من خلال وسائل إعلامها المضللة ، منذ عام 95 بإنشاء قناة الجزيرة



