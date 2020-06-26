برلمانية مهنئة الرئيس بذكرى 30 يونيو: طوق نجاه حمى البلد من الإرهاب

تقدمت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب، بالتهنئة للرئيس السيسي والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أن هذه الثورة كانت بمثابة طوق نجاه حمى الدولة المصرية من الانهيار حيث عمدت جماعة الإخوان الإرهابية تدمير قطاعات الدولة وتحقيق انهيار تام للاقتصاد المصري.





وأوضحت عجمي، في بيان لها، أن الرئيس السيسي حقق خلال فترة ولايته العديد من الإنجازات بل سيما الأمنية ومكافحته للإرهاب، وانجازات متعلقة بقطاع الصحة وإطلاق العديد من المبادرات الصحية أهمها 100 مليون صحة، وكذلك التوسع في المشروعات القومية والتي وفرت فرص عمل لآلاف الشباب من المحافظات، والذي انعكس بانخفاض في نسبة البطالة.





ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بتمكين المرأة في جميع المجالات، وأصبحت المرأة تعتلي المناصب القيادية بالدولة، وأصبحت شريك أساسي في التنمية وبناء دولة مصر الحديثة.





وأضافت أن جموع الشعب المصري ما زالت على أتم الاستعداد لدعم الرئيس السيسي وتوجيه إمكانياتهم للدفاع عن أرض هذا الوطن وحماية أمنه القومي واستقراره.