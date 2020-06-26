AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية مهنئة الرئيس بذكرى 30 يونيو: طوق نجاه حمى البلد من الإرهاب

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:21 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
فريدة محمد
تقدمت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب، بالتهنئة للرئيس السيسي والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أن هذه الثورة كانت بمثابة طوق نجاه حمى الدولة المصرية من الانهيار حيث عمدت جماعة الإخوان الإرهابية تدمير قطاعات الدولة وتحقيق انهيار تام للاقتصاد المصري.

وأوضحت عجمي، في بيان لها، أن الرئيس السيسي حقق خلال فترة ولايته العديد من الإنجازات بل سيما الأمنية ومكافحته للإرهاب، وانجازات متعلقة بقطاع الصحة وإطلاق العديد من المبادرات الصحية أهمها 100 مليون صحة، وكذلك التوسع في المشروعات القومية والتي وفرت فرص عمل لآلاف الشباب من المحافظات، والذي انعكس بانخفاض في نسبة البطالة.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بتمكين المرأة في جميع المجالات، وأصبحت المرأة تعتلي المناصب القيادية بالدولة، وأصبحت شريك أساسي في التنمية وبناء دولة مصر الحديثة.

وأضافت أن جموع الشعب المصري ما زالت على أتم الاستعداد لدعم الرئيس السيسي وتوجيه إمكانياتهم للدفاع عن أرض هذا الوطن وحماية أمنه القومي واستقراره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غادة عجمي تشيد بتوجيهات الرئيس للحكومة بمواصلة إعادة العالقين في الخارج

بشرى للعالقين بالخارج.. غادة عجمي: قدمت مذكرات تفصيلية بالأعداد وتمت الاستجابة

المرأة المصرية تاج على الرأس في عهد السيسي.. 6 أعوام من التقدم والتغييرات فى القوانين ومناصب قيادية لم تصل لها من قبل

د. ياسر شحاتة يكتب: 30 يونيو بين عشية وضحاها

برلمانى: ثورة 30 يونيو حققت إنجازات عظيمة.. وقضت على الفاشية الدينية

برلمانى يهنئ السيسى والشعب بذكرى 30 يونيو.. ويؤكد: أنقذت مصر من الضياع

ترشيحاتنا

بعد شائعة وفاته.. رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لـ «صدى البلد»: أنا بخير لكن حرب الشائعات أصبحت قذرة

متوقعا عدم فعالية اللقاح..بيل جيتس: معظم سكان العالم سيصابون بفيروس كورونا

أهدر أكثر من نصف ميزانية بلاده لدعم الإرهاب.. نائب رئيس تحرير الأهرام: قطر تعاني تدهورا اقتصاديا بسبب سياسات تميم

عن طريق الرذاذ أو الاستنشاق.. لقاح جديد لـ كورونا أكثر فاعلية

إصابات كورونا في الولايات المتحدة أعلى 80 مرة من الرقم المعلن عنه

الحكومة: لا توجد نية لرفع سعر رغيف الخبز المدعم مهما زادت تكلفة إنتاجه

AdvertisementS

حفاظا على الأم والجنين.. الصحة تنصح بتأجيل الحمل في زمن كورونا

جبروت امرأة.. تقتل طفلتيها أثناء نومهما وتدعى اختناقهما بالغاز في شبرا الخيمة

فضيحتك بجلاجل.. رواد السوشيال ميديا لـ ليلى سويف: بناتك مش متربية وإزاى بتدرسى فى الجامعة

5 جرامات ملح.. الصحة: 9 نصائح غذائية لمرضى الضغط في زمن كورونا

إنقاذ بنك حكومى.. السيطرة على حريق داخل عقار بميدان العتبة

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة غدا.. تعرف عليها

تفاصيل قتل أم لطفلتيها بشبرا الخيمة.. المتهمة : خنقتهما وحاولت الانتحار وأبوهم مش بيصرف علينا

الوزراء ينفي تراجع التعليم العالي عن إتمام امتحانات الجامعات للفرق النهائية

عن طريق الرذاذ أو الاستنشاق.. لقاح جديد لـ كورونا أكثر فاعلية

الصورة أصبحت قاتمة.. بيل جيتس: تفشي كورونا كان أكبر من المتوقع

متوقعا عدم فعالية اللقاح..بيل جيتس: معظم سكان العالم سيصابون بفيروس كورونا

عودة الحضانات.. برلمانية: لا توجد ضمانات للسيطرة على كورونا بين الأطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب البشرة الدهنية.. 10 نصائح يجب اتباعها فورا

عصرية وعلى الموضة.. 15 صورة تكشف إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها

بإطلالة عصرية.. نداء شرارة تتألق في أحدث ظهور لها