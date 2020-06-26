الوادي الجديد تستعد لاستقبال المصلين فجرا

انتهت مديرية اوقاف الوادي الجديد ، من أعمال تعقيم وتطهير المساجد، ووضع العلامات لصفوف المصلين استعدادا لاستقبال المصلين فجر السبت.





أكد وكيل مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، الشيخ رمضان يوسف، في بيان إعلامي، اليوم الجمعة، تشكيل فرق عمل بكل منطقه من الأئمة والعمال وقيادات الدعوة بالمديرية والإدارات، كما أن الإدارات أشرفت على الانتهاء من حمله التعقيم والتطهير ووضع العلامات الإرشادية للتباعد بين المصلين في جميع المساجد.

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وأكد رمضان، التزام مساجد المراكز الخمسة بالإجراءات الاحترازية، وأهمها لبس الكمامة وإحضار مصلاه معه، وعدم المعانقة والمصافحة والانصراف بعد الصلاة مباشرة، وعدم استخدام المياه أو الحمامات أو الأضرحة، وعدم تشغيل أي كولديرات أو ترك مبردات مياه داخل المسجد.





ولفت رمضان، إلى أن الضوابط تضمنت عدم دخول الجنائز وعقد القران ودور المناسبات، عدم فتح مصليات السيدات، عدم إقامة أي دروس أو ندوات، استخدام مكبرات الصوت الخارجية في الآذان فقط، إقامة الصلاة بعد الآذان مباشرة، وغلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق.





يذكر، أن وزارة الأوقاف أعلنت منذ أيام قليلة عن فتح المساجد تدريجيًا ابتداءً من غدا السبت الموافق 27/ 6/ 2020م وفق انتهاء كل مديرية أوقاف من الاستعدادات اللازمة للفتح.





وأكدت وزارة الأوقاف، أنه في حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يقوم بفتح أي مسجد أو زاوية أو مصلى بعيدًا عن إشراف مديريات الأوقاف.



