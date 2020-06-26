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مرأة

هل ألم الصدر دليل على سرطان الثدي؟.. استشاري يجيب.. فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:30 م
اعراض سرطان الثدي
اعراض سرطان الثدي
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رشا عوني
قالت الدكتورة سارة زيتون استشاري جراحة أورام الثدي ، أن ألم الثدي ليس دليلًا على الإصابة بسرطان الثدي عند النساء ، وأن هذه الألام طبيعية وتحدث لكل امرأة في جميع مراحلها العمرية .

وأوضحت الدكتورة سارة زيتون استشاري جراحة أورام الثدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج عيادة ten أن أعراض أورام الثدي ليس منها ألام الثدي ،لكن هذه الألام جزء لا يتجزأ من حياة المرأة في أي عمر، وقد تكون حمالة الصدر السبب في الشعور بألام الثدي . 

كما أشارت إلى أن ألام الثدي ليست مقلقة بل على العكس تدل على أن الهرمونات تعمل بشكل طبيعي وقد نشعر بهذه الألام خلال فترة الدورة الشهرية  . 

وأكدت أن العرض المقلق بالنسبة للنساء هو وجود ألم في ناحية واحدة بشكل مستمر وهنا تحتاج لاستشارة الطبيب ، لكن بشكل عام الأوجاع في الثديين غير مقلقة . 

وكشفت عن بقية أعراض سرطان الثدي عند النساء ومنها : 
وجود كتلة في الثدي ، لا تسبب ألم ، وثابتة الحجم 
نزول دم من الحلمة بصفة منتظمة 
وجود كتلة تحت الإبط ، وتكو غير مؤلمة . 


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