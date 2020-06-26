أخطاء يرتكبها المبتدئون في قيادة السيارات.. تجنبها

1- القيادة للخلف



في بداية الامر تختلط الأمور على السائق المبتدئ حيث يرجع للخلف بالخطأ، أو دون الانتباه إلى ما يوجد خلف سيارته، مما قد يصطدم بأي شيء خلفه أو ربما يصطدم بأحد الأشخاص فيجب الانتباة جيدا للفتيس قبل التحرك او تشغيل السيارة.

بمجرد اتمام دروس القيادة والحصول علي رخصة القيادة يشعر السائق بسعادة غامرة، ويشعر بثقة زائدة تجعلهم يقودون السيارات بسرعات عالية مما قد يدفعهم الي الوقوع في مشاكل كبيرة بسبب الحوادث التي قد يتعرضون لها.



