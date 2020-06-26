أخطاء يرتكبها المبتدئون في قيادة السيارات.. تجنبها

كثير من الناس يحبون قيادة السيارات ويبدأون بالفعل في تعلم القيادة ولكن يوجد بعض الأشياء التي لا يتعلموها ولهذا السبب قد يرتكب السائقون المبتدئون بعض الأخطاء الشائعة في بداية قيادتهم للسيارات، هذه الأخطاء يجب الحذر من فعلها حتى تتضرر سياراتهم ولا السيارات التي من حولهم علي الطريق.
2- القيادة أثناء رفع فرامل اليد
الكثير من السائقين الجدد ينسون فرامل اليد مرفوعة أثناء قيادة السيارة، وهذا يعيق عملية القيادة ويعرضهم للخطر وقد يؤدي إلى تعطل المحرك.
3-تبديل سرعات الفتيس بشكل خاطئ
تبديل السرعات بشكل خاطئ تعتبر مشكلة شائعة بين السائقين الجدد خصوصا عند قيادة سيارة بفتيس مانيوال فيقوم السائق بالنقل من السرعة الأولى للسرعة الثالثة مباشرة أو العكس مما يتلف الاسطوانة والديسك والفتيس كاملا .
4-قيادة السيارة ببطء شديد
مثلما تحدثنا عن السائقين التي تنتابهم الحماسة الذائدة هناك ايضا سائقين آخرين يشعرون بالخوف والرهبة مما يجعلهم يقودون السيارة ببطء شديد، وهذا يثير غضب السائقين الآخرين وقد يتسبب في وقوع حوادث السير ايضا.
5- القيادة برعونة
تعتبر مشكلة عدم الالتزام بالحارة المرورية من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها حديثي القيادة فإما يقودون في منتصف الطريق أو يقودون السيارة على جانب الطريق لكن بشكل غير منضبط مما يشتت انتباة السائقين علي الطريق ويدفعهم للوقوع في حوادث.
1- القيادة للخلف
في بداية الامر تختلط الأمور على السائق المبتدئ حيث يرجع للخلف بالخطأ، أو دون الانتباه إلى ما يوجد خلف سيارته، مما قد يصطدم بأي شيء خلفه أو ربما يصطدم بأحد الأشخاص فيجب الانتباة جيدا للفتيس قبل التحرك او تشغيل السيارة.
في بداية الامر تختلط الأمور على السائق المبتدئ حيث يرجع للخلف بالخطأ، أو دون الانتباه إلى ما يوجد خلف سيارته، مما قد يصطدم بأي شيء خلفه أو ربما يصطدم بأحد الأشخاص فيجب الانتباة جيدا للفتيس قبل التحرك او تشغيل السيارة.
2- القيادة أثناء رفع فرامل اليد
الكثير من السائقين الجدد ينسون فرامل اليد مرفوعة أثناء قيادة السيارة، وهذا يعيق عملية القيادة ويعرضهم للخطر وقد يؤدي إلى تعطل المحرك.
3-تبديل سرعات الفتيس بشكل خاطئ
تبديل السرعات بشكل خاطئ تعتبر مشكلة شائعة بين السائقين الجدد خصوصا عند قيادة سيارة بفتيس مانيوال فيقوم السائق بالنقل من السرعة الأولى للسرعة الثالثة مباشرة أو العكس مما يتلف الاسطوانة والديسك والفتيس كاملا .
4-قيادة السيارة ببطء شديد
مثلما تحدثنا عن السائقين التي تنتابهم الحماسة الذائدة هناك ايضا سائقين آخرين يشعرون بالخوف والرهبة مما يجعلهم يقودون السيارة ببطء شديد، وهذا يثير غضب السائقين الآخرين وقد يتسبب في وقوع حوادث السير ايضا.
5- القيادة برعونة
بمجرد اتمام دروس القيادة والحصول علي رخصة القيادة يشعر السائق بسعادة غامرة، ويشعر بثقة زائدة تجعلهم يقودون السيارات بسرعات عالية مما قد يدفعهم الي الوقوع في مشاكل كبيرة بسبب الحوادث التي قد يتعرضون لها.
6- عدم الالتزام بالحارة المرورية
تعتبر مشكلة عدم الالتزام بالحارة المرورية من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها حديثي القيادة فإما يقودون في منتصف الطريق أو يقودون السيارة على جانب الطريق لكن بشكل غير منضبط مما يشتت انتباة السائقين علي الطريق ويدفعهم للوقوع في حوادث.