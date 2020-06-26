تعرف على وظائف فلاتر السيارة وعمرها الافتراضي





1- فلتر البنزين و هو يقوم بمنع الشوائب والأوساخ التي توجد في البنزين من المرور من خزان الوقود إلى محرك السيارة، مما يساعد على عملية الاحتراق الداخلي بكفاءة، ويزيد من عمر المحرك الافتراضي، ويبلغ عمرة الافتراضي 60.000 كم عند استخدام بنزين 92 و 90.000 كم عند استخدام بنزين 95 .





2- فلتر زيت الفتيس و هو المسؤول الأول عن سلاسة الحركة والتنقلات بين التعشيقات، ويعمل الفلتر على تنقية الزيت من الشوائب والترسبات وخفض حرارة الفتيس، ويبلغ عمره الافتراضي 60.000 كم .





3- فلتر الهواء وظيفتة هي تنقية الهواء والأكسجين الداخل إلى غرفة الاحتراق في المحرك، مما يساعد الوقود على الاشتعال، ومن ثم توليد القوة اللازمة لعمل المحرك وعمرة الافتراضي 15,000 كم او 10.000 كم في الاماكن الصحراوية .







4- فلتر زيت المحرك وظيفتة تنقية زيت المحرك من الشوائب والأوساخ، وهو ما يساعد الزيت على القيام بوظيفته من تزييت الأجزاء الداخلية للمحرك وتكوين بطانة لعدم تآكلها، كما يعمل على خفض حرارة المحرك، وهو ما يساعد على المحافظة على المحرك من التلف، ويبلغ عمرة الافتراضي 10.000 كم .



