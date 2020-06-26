بالتعاون بين الأوقاف والرياضة.. تطهير وتعقيم مساجد المنيا.. صور

بدأت مديرية الأوقاف بالمنيا بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بتعقيم المساجد على مستوى المحافظة.





يأتى ذلك في إطار الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد والعمل على نظافتها وتطهيرها وتعقيمها استعدادًا لفتح المساجد لاستقبال المصلين على مستوى الجمهورية بدءًا من غد السبت.





وشاركت مجموعات من الشباب في أعمال تعقيم وتطهير المساجد مع الالتزام بكافة التدابير والاحتياطات الاحترازية اللازمة، وتتابع مديريات الأوقاف مع مديريات الشباب والرياضة عملية تعقيم المساجد على مستوى الجمهورية.





وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد قام بالتنسيق مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن تعاون مديريات الأوقاف مع مديريات الشباب والرياضة في كافة المحافظات للمشاركة في تنفيذ بروتوكول الصحة الخاصة بفتح دور العبادة مجابهةً لانتشار فيروس كورونا المستجد.



