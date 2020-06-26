مدينة أمريكية تقرر تفكيك جهاز الشرطة بعد مقتل جورج فلويد

صوت مجلس مدينة مينيابوليس في أمريكا بالإجماع، على مشروع قرار بتفكيك جهاز الشرطة واستبداله بوكالة لتجنب العنف، وذلك على خلفية مقتل الأمريكي ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد على يد الشرطة.









في وقت سابق، قرر مجلس منيابوليس تشكيل "نظام للأمن والسلامة العامة بقيادة المجتمع" ليكون بديلا عن جهاز الشرطة.









وذكر مجلس مينيابوليس أنه قرر العمل مع جميع المتطوعين في المدينة، مع التركيز على الذين تم تهميشهم تاريخيا كالسود والهنود الأمريكيين والملونين والمهاجرين وغيرهم.









من جهته، اعترف ألوندرا كانو عضو المجلس بأن "النظام الحالي للشرطة غير قابل للإصلاح"، وتابع "نرغب في إنهاء نظام الشرطة الحالي كما نعرفه".



