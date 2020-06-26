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أخبار العالم

مدينة أمريكية تقرر تفكيك جهاز الشرطة بعد مقتل جورج فلويد

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:19 م
مجلس مدينة منيابوليس
مجلس مدينة منيابوليس يوافق على تفكيك واستبدال جهاز الشرطة
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قسم الخارجي
صوت مجلس مدينة مينيابوليس في أمريكا بالإجماع، على مشروع قرار بتفكيك جهاز الشرطة واستبداله بوكالة لتجنب العنف، وذلك على خلفية مقتل الأمريكي ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد على يد الشرطة.


في وقت سابق، قرر مجلس منيابوليس تشكيل "نظام للأمن والسلامة العامة بقيادة المجتمع" ليكون بديلا عن جهاز الشرطة.


وذكر مجلس مينيابوليس أنه قرر العمل مع جميع المتطوعين في المدينة، مع التركيز على الذين تم تهميشهم تاريخيا كالسود والهنود الأمريكيين والملونين والمهاجرين وغيرهم.


من جهته، اعترف ألوندرا كانو عضو المجلس بأن "النظام الحالي للشرطة غير قابل للإصلاح"، وتابع "نرغب في إنهاء نظام الشرطة الحالي كما نعرفه".

في وقت سابق، تعهد مجلس المدينة بحل قسم الشرطة بعد واقعة مقتل جورج فلويد، وسط احتجاجات على تعامل الشرطة الأمريكية مع المتظاهرين.
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