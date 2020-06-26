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مرأة

طريقة عمل بطاطس فرسكاس

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:25 م
اسماء محمد
تعد البطاطس الفرسكاس من أشهر أكلات المحلات التى يعشقها الأطفال ولكن بعض المطاعم تقوم بتحميرها فى زيت تم استخدامه عدة مرات مما يعرض صحة الافراد بصفة عام والاطفال بصفة خاصة للإصابة بمشاكل صحية عديدة.

نقدم لكم طريقة عمل بطاطس فرسكاس بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير بطاطس فرسكس:
زيت

نصف كيلو بطاطس
كوب دقيق
مكعب مرقة
ملعقة صغيرة كركم
2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

طريقة عمل بطاطس فرسكس:
- ضعى البيكنج بودر على الدقيق ثم  قلبي جيدا واضيفي الكركم ثم يضاف مكعب مرقة مطحون.
-ضعى القليل من الماء فوق الدقيق ليصبح خليط ضعى البطاطس فيه ثم اقليها فى زيت غزير وتقدم بجانب سلطة او البانيه أو السمبوسك.

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