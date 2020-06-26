أم الأهلاوية تبكي الوسط الرياضي.. صور

عاشت الكرة المصرية لحظات حزينة بعد وفاة هدي لطفي موسي عضو مجلس إدارة الأهلي الأسبق ووالدة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي الحالي.





وتلقب هدي لطفي موسي بأم الأهلوية كونها من أقدم أعضاء مجلس إدارة نادي الأهلي بجانب أسرتهم العريقة الممتدة في تاريخ النادي.





وكانت هدي لطفي قد تحسنت حالتها بعض الشيء بعد إصابتها بفيروس كورونا ولكن الحالة تدهورت بشدة صباح أمس وتم نقلها علي الفور بإحدي مستشفيات حي الدقي حتي لاقت ربها فجر اليوم.





ونعي النادي الأهلي فقيدته ببيان رسمي قال فيه: "محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية يتقدمون بخالص التعازي للأستاذ خالد الدرندلي، أمين الصندوق، في وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة والدته ( الحاجة هدى لطفي، عضو مجلس إدارة النادي الأسبق ) .. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".





كما أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا قال فيه: "ينعى مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور وجميع أعضاء المجلس والعاملين بالنادي والدة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي والتي وافتها المنية اليوم داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".





وتوالت بيانات النعي من اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية وجميع أندية الدوري.





وحرص مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، والعديد من قيادات النادي، وقدامى اللاعبين في مختلف الأنشطة الرياضية، على المشاركة في تشييع جثمان الحاجة هدى لطفي، عضو مجلس الإدارة الأسبق ووالدة خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي التي وافتها المنية اليوم .





وتواجد محمود الخطيب ونائبه العامري فاروق وأعضاء المجلس طارق قنديل ومحمد سراج ومحمد الدماطي ومهند مجدي بجانب جمال جبر مدير إدارة الإعلام.



