خناقات الصحاب .. تامر حسني يمازح جمهوره بفيديو كوميدي عبر إنستجرام

مازح النجم تامر حسني جمهوره بفيديو جديد علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".











وعرض النجم تامر حسني مقطعا من فيلم نور عيني مع تغير الأصوات وكتب معلقا: "خناقات الصحاب الفترة الجاية".









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وحقق كليب أغنية «وأنت معايا» ل ـ الفنان تامر حسني والشاب خالد، 15 مليونا و122 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناة «تامر» الرسمية على موقع يوتيوب أول أيام عيد الفطر المبارك.









أغنية وأنت معايا من ألبوم "عيش بشوقك" جمعت تامر حسني مع الشاب خالد، وأعيد توزيعها قبل تصويرها وانضم إلى الأغنية عبد الفتاح الجريني وBalti.









الأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع جلال الحمداوي وإخراج سعيد الماروق، وتصدر النجم تامر حسنى تريند موقع "يوتيوب" بكليب "وأنت معايا"، والذي يشارك فيه كل من الشاب خالد والمطرب عبد الفتاح الجرينى والتونسى بلطي.









وفى سياق آخر، أحيا تامر حسني، حفلا غنائيًا ناجحًا على طريقة "الأونلاين" ، عند سفح الأهرامات، وبدأ حفله الغنائى الذى أقيم على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات أمس، بمناسبة عيد الفطر، بأغنية "الأصل مصرى"، وأذيع على قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية، وهى الأغنية الذى بدأ بها نجم الجيل بناء على طلبات كثيرة من جمهوره فى مختلف الدول العربية.