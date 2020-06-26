تشكيل يوفنتوس أمام ليتشي في الدوري الإيطالي .. كريستيانو رونالدو يقود الهجوم





وجاء تشكيل نادي يوفنتوس كالآتي:





في حراسة المرمى: تشيزني





خط الدفاع: كواردرادو - بونوتشي - دي ليخت - ماتويدي





خط الوسط: بيانيتش - بنتاكور - رابيو





خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ديبالا - بيرنانديسكي.





وتقام المباراة في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، على أليانز ستاديوم، معقل فريق يوفنتوس.





ويحتل نادي يوفنتوس المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 66 نقطة، فيما يحتل ليتشي المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.

أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه وذلك لملاقاة نظيره نادي ليتشي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي.