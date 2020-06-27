قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة اليوم.. تعرف عليها





وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن قطع المياه يأتى نظرآ لقيام الشركة بأعمال إصلاح خط المياه قطر ١٤٠٠ مم (العكرة) بمأخد محطة مياه شمال حلوان.





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‎وطالبت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع. ‎وطالبت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.





كما تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.



