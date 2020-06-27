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اقتصاد

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة اليوم.. تعرف عليها

السبت 27/يونيو/2020 - 04:02 ص
مياه الشرب
مياه الشرب
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة بأنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية ( تقسيم النصر للسيارات - وادي حوف - حدائق حلوان - عزبة زين - المصانع - عزبة الصفيح - الهجانة - المعصرة)، وذلك إعتبارآ من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت الموافق ٢٧-٦-٢٠٢٠ وحتي الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن قطع المياه يأتى نظرآ لقيام الشركة بأعمال إصلاح خط المياه قطر ١٤٠٠ مم (العكرة) بمأخد محطة مياه شمال حلوان.

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‎وطالبت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

كما تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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