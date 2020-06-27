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برلمان

مجهود جبار.. برلماني عن جهود الحكومة فى مواجهة جائحة كورونا: ملحمة تاريخية

السبت 27/يونيو/2020 - 05:02 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسن رضوان
علق سامى المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على أداء وزارة الصحة فى مواجهة فيروس كورونا، قائلا:" الحكومة بجميع مؤسساتها قدمت ملحمة سيسطرها التاريخ فى مواجهة كورونا".

وأكد "المشد" لـ"صدى البلد"، أن الحكومة قامت بجهود جبارة من أجل دعم المواطن فى ظل جائحة كورونا من تقديم مبادرات ومنح كثيرة أبرزها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، لافتًا الى ضرورة أن يعلم المواطن أن المسؤولية الأكبر تقع على كاهله فى الحفاظ على نفسه وعلى أسرته.

وتابع النائب حديثه:" يجب أن يتبع المواطن جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وخصوصا بعد رفع الحظر".


وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تطبيق القانون على كل من يخالف إجراءات الحكومة بشأن ارتداء الكمامات، وضرورة تفعيل اجهزة الاعلام فى شن حملات حول أخطار فيروس كورونا.

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