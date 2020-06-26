ليس لها علاقة بجلسة مجلس الأمن المقبلة.. الرئاسة: قمة الاتحاد الأفريقي اليوم هامة

كشف السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، عن أهداف قمة الاتحاد الأفريقي المصغرة اليوم.





وأضاف " راضي " خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" أن قمة الاتحاد الإفريقي اليوم هامة، ولكن ليس لها علاقة بجلسة مجلس الأمن الإثنين القادم.





وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن سيتم إحاطة مجلس الأمن بالتصورات التي تم الاتفاق عليها اليوم للأخذ بالاعتبار عند عقد جلسة مجلس الأمن الاثنين القادم.





وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة قضية سد النهضة، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد.

وحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، و آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.



