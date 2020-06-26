الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموالح خلال يوليو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة مصورة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الموالح مراعاتها، خلال شهر يوليو، وتمثلت تلك التوصيات في الآتي:
أولا: اهم المعاملات
الاهتمام بالري مع عدم الري وقت اشتداد الحرارة .
اجراء عزقة خفيفة سطحية .
التقليم الصيفي باليد لازالة الأفرخ المائية في حالة عدم استخدامها في تكوين هيكل الشجرة والتخلص من السرطانات .
رش محلول بوردو أو مضادات النتح علي أشجار اليوسفي لمقاومة لسعة الشمس
الخف اليدوي أو الكيماوي لأشجار اليوسفي غزيرة المحصول وذلك بازالة من 25-30% من الثمار .
ثانيا:التسميد
- تسميد اشجار الموالح التى تروى بالتنقيط للفدان:
الرية الاولي : 2ك سلفات نشادر +1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز
الرية الثانية : 3ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة : 3ك سلفات بوتاسيوم + 2لتر حامض فوسفوريك
الرية الرابعة : ري بدون تسميد
الرية الخامسة : 2ك نترات كالسيوم
ب- الرش الورقي
يتم الرش الورقى بمعدل مرة في 10/7 من الشهر ويتم كما ياتى
200 جم حديد مخلبي + 200جم ذنك مخلبى +200جم منجنيز مخلبى +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا / 600 لتر ماء ( لرفع كفائة الامتصاص)
ثالثا: الرى
اﻹستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة)
1-2 في شهر يوليو 32 لتر/ شجرة
2-3 في شهر يوليو 40 لتر/ شجرة
3-4 في شهر يوليو 48 لتر/ شجرة
4-5 في شهر يوليو 56 لتر/ شجرة
5-6 في شهر يوليو 64 لتر/ شجرة
7-8 في شهر يوليو 72 لتر/ شجرة
8-10 في شهر يوليو 84 لتر/ شجرة
أكثر من 10 في شهر يوليو 100 لتر/ شجرة .
- الرش لمقاومة الأصداء والأكاروسات .
- الاستمرار في برنامج مقاومة حشرة صانعات الأنفاق للنشاوي والزراعات الحديثة .
- العلاج الصيفى للحشرات القشرية , البق الدقيقى استخدم فترليون كومبى 2 بمعدل 50 جم / 100 لتر ماء
استخدم اكتيليك بمعدل 150 سم / 100 لتر ماء
-مكافحة الحشائش ( حشائش نجيلية – حولية – او معمرة) استخدم استخدم فيوزيليد فورتى بمعدل 1.5 لتر للفدان مزابة فى 200 لتر ماء