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أخبار البلد

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموالح خلال يوليو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:59 م
صدى البلد
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شيماء مجدى
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة مصورة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الموالح مراعاتها، خلال شهر يوليو، وتمثلت تلك التوصيات في الآتي:

أولا: اهم المعاملات

الاهتمام بالري مع عدم الري وقت اشتداد الحرارة .
اجراء عزقة خفيفة سطحية .
التقليم الصيفي باليد لازالة الأفرخ المائية في حالة عدم استخدامها في تكوين هيكل الشجرة والتخلص من السرطانات .
رش محلول بوردو أو مضادات النتح علي أشجار اليوسفي لمقاومة لسعة الشمس 
الخف اليدوي أو الكيماوي لأشجار اليوسفي غزيرة المحصول وذلك بازالة من 25-30% من الثمار .


ثانيا:التسميد
- تسميد اشجار الموالح التى تروى بالتنقيط للفدان: 

الرية الاولي : 2ك سلفات نشادر +1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز
الرية الثانية : 3ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة : 3ك سلفات بوتاسيوم + 2لتر حامض فوسفوريك
الرية الرابعة : ري بدون تسميد
الرية الخامسة : 2ك نترات كالسيوم

ب- الرش الورقي
يتم الرش الورقى بمعدل مرة في 10/7 من الشهر ويتم كما ياتى

200 جم حديد مخلبي + 200جم ذنك مخلبى +200جم منجنيز مخلبى +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا / 600 لتر ماء ( لرفع كفائة الامتصاص) 


ثالثا: الرى


اﻹستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة)

1-2 في شهر يوليو 32 لتر/ شجرة
2-3 في شهر يوليو 40 لتر/ شجرة 
3-4 في شهر يوليو 48 لتر/ شجرة 
4-5 في شهر يوليو 56 لتر/ شجرة
5-6 في شهر يوليو 64 لتر/ شجرة
7-8 في شهر يوليو 72 لتر/ شجرة
8-10 في شهر يوليو 84 لتر/ شجرة
أكثر من 10 في شهر يوليو 100 لتر/ شجرة .


- الرش لمقاومة الأصداء والأكاروسات .

- الاستمرار في برنامج مقاومة حشرة صانعات الأنفاق للنشاوي والزراعات الحديثة .
- العلاج الصيفى للحشرات القشرية , البق الدقيقى استخدم فترليون كومبى 2 بمعدل 50 جم / 100 لتر ماء 
استخدم اكتيليك بمعدل 150 سم / 100 لتر ماء 
-مكافحة الحشائش ( حشائش نجيلية – حولية – او معمرة) استخدم استخدم فيوزيليد فورتى بمعدل 1.5 لتر للفدان مزابة فى 200 لتر ماء
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