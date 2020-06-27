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حوادث

مدير أمن سوهاج يكرم رئيس مباحث جهينة لتميزه

السبت 27/يونيو/2020 - 12:03 ص
تكريم الرائد محمد
تكريم الرائد محمد جادالله
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اسلام مقلد
كرم اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، الرائد محمد جادالله رئيس مباحث جهينه، لجهوده المتميزة فى الفترة الاخيرة.

يذكر أن الرائد محمد جاد الله منذ تخرجه فى اكاديمية الشرطة تم تعيينه بمركز شرطة أبو تشت بمحافظة قنا ثم رئيسا لنقطة شرطة حمردوم بقنا، ثم معاون مباحث بقسم شرطة ثان سوهاج، ثم معاون مباحث بقسم شرطة المراغة.

وتم تعينه معاون اول مباحث قسم شرطة جهينة، وصدر قرار فى حركة التنقلات الحالية بتعيينه رئيسا لمباحث قسم شرطة جهينة. ويأتي هذا التكريم في إطار حرص وزارة الداخليه في تشجيع الضباط الكفء وحسهم على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه.
مدير أمن سوهاج يكرم رئيس مباحث جهينة لتميزه
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