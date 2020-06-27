أمل جديد.. تقنية الإيكمو سلاح جديد في علاج مرضى كورونا.. فيديو

قالت الدكتور عالية عبد الفتاح أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الأطباء يصرعون مرض عالمي جديد لا يعرف أحد عنه شيء، مضيفة أن الأطباء يقدموا كل ما لديهم في هذه الحرب العنيفة.





وأضافت عالية، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي، مساء أمس الجمعة، أن تقنية الأيكمو استطاعت في إنقاذ حياة سيدة مصابة بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مضيفة أن هذه الحالة عانت من فشل تام في الجهاز التنفسي.





وأكدت أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن العالم لم يصل لعلاج تام لهذا الفيروس اللعين، لافتة إلى أن مصر تعمل بكل التقنيات الحديثة في أزمة فيروس كورونا المستجد.





وتابعت أن تقنية الايكمو موجودة في مصر منذ أكثر من 5 سنوات وتعاملت مع 50 حالة وحالة واحدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.