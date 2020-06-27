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السياحة: السماح لـ 422 فندقا على مستوي الجمهورية بالعودة إلى العمل.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 04:01 ص
السياحة في مصر
السياحة في مصر
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محمد حليم قنديل
قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار قام بتفقد عدد من المنشآت السياحية للتأكد من تنفيذ الإجراءات التي تم اعتمادها بشأن عودة السياحة الدولية.

وأضاف عبد الفتاح العاصي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أنه تم السماح ل 422 فندقًا على مستوى الجمهورية بالعودة إلى العمل، مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية وحصولهم على شروط السلامة الصحية.

وأوضح أنه يتم المرور على المنشآت السياحية التي مصرح لها بالعودة إلى العمل من قبل لجان مشكلة من وزارة السياحة ووزارة الصحة وغرفة الفنادق، للتأكد من تطبيق جميع الشروط الواجب توافرها.

وتابع أنه في حال مخالفة أي فندق أو منشأة سياحية للضوابط التي تم وضعها للعودة إلى العمل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأشار إلى أنه يتم متابعة الحجوزات مع الفنادق، ولاحظنا نسب إقبال ضعيفة عند بدء عودة السياحة الداخلية.
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