AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصري 100%.. مدير إيفا فارما للأدوية يكشف تفاصيل عقار علاج كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 01:10 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
أكد أمجد طلعت؛ مدير شركة إيفا فارما للأدوية؛ أن شركته تعمل حاليا على تصنيع عقار ريميدسفير والذي يستخدم لعلاج فيروس كورونا المستجد؛ قائلا: "حصلنا على ترخيص من شركة جلياد صاحبت حق تصنيع الدواء واتفقنا على نقل المعرفة والخبرات لتصنيع العقار بالكامل".

وأضاف طلعت لبرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "مصر الأولى" "بدأنا أيضا في خطوات تصنيع المادة الخام الخاصة بالعقار حتى تكون الصناعة مصرية كاملة"؛ متابعا: "خلال سنة سوف نتمكن من تصنيع المادة الخام للدواء من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير".

وأوضح طلعت أنه سيكون فوائد كثيرة ستعود على مصر من إنتاج الدواء والمادة الخام؛ من نواحي الأمن القومي والاقتصاد.

وأختتم طلعت: "سعر دواء “أفيبرافير” سيكون مناسبا للمواطن".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقن وريدي.. مصادر: طرح دواء ريمديسڤير لعلاج كورونا الشهر الحالي.. وسعره الأقل عالميا

أحمد موسى أول من أعلن استخدام دواء ريمديسيفير لعلاج كورونا وإنتاجه في مصر

أحمد موسى يناشد الشركة المصنعة لعقار ريمديسيفير بتخفيض السعر

فيديوجراف .. تفاصيل علاج فيروس كورونا في مصر الشهر الحالي

بعد الحصول على الترخيص.. تفاصيل تصنيع دواء ريمديسيفير في مصر لعلاج كورونا.. فيديو

حصل على موافقة.. إيفا فارما تتبرع بـ 1100 جرعة ريميدسفير تحت تصرف وزارة الصحة

ترشيحاتنا

رئيس الصفاقسي في حوار لـ صدى البلد: المثلوثي أنهى اتفاقه مع الزمالك.. لقب نادي القرن من حق الأهلي.. وهذه حقيقة مفاوضاتنا مع جيرالدو

بيان رسمي من شيكابالا وحازم إمام لرفض خوض تدريبات فريق الزمالك

أقوى مشروب للمناعة .. 3 طرق لعمل عصير الليمون المغذي

يغنيك عن الفياجرا.. مشروب خارق للرجال

بالكاجوال الجذاب.. كارمن سليمان تتألق رفقة زوجها وابنها.. شاهد

بالكاش مايوه.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار رفقة ابنتها

AdvertisementS

بعد أيام من إصابته.. وفاة أول فنان عربي بـ فيروس كورونا

القصة الكاملة لمقتل طفلتين على يد والدتهما بشبرا الخيمة .. المتهمة: ريحتهم من العذاب .. فكرونى بلعب معاهم وقالوا هنموت يا ماما

بوزن زائد.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول حملها من أحمد العوضي

أراد الاستمتاع بشهواته مع سيدة يرافقها.. طبيب يكشف السبب النفسي وراء تخطيط مرتكب جريمة فتاة الدقهلية

هل يصح الوضوء بعد الاستحمام وقبل ارتداء الملابس؟.. الإفتاء ترد

مفاجأة سارة.. دواء لكورونا بالأسواق خلال أسبوعين ويعالج فى 4 أيام فقط

الخلاص يقترب.. الصحة العالمية: لقاح مضاد لـ كورونا على الأبواب

اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على تأجيل ملء خزان سد النهضة

بعد صورتها معه فى المنزل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى

بسبب كورونا.. إيطاليا تنشر الجيش للسيطرة على اشتباكات قرب نابولى

9 علامات لا تغفلها.. أعراض نقص فيتامين د

فيروس كورونا يضرب الوسط الفني.. وفاة أول فنان عربي بعد أيام من إصابته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتين فى الاسبوع.. ماسك الشوفان مع العسل للبشرة الدهنية

لعشاق السى فوود.. طريقة تحضير بلح البحر بالكريمة

بعد صورتها معه فى المنزل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى