مصري 100%.. مدير إيفا فارما للأدوية يكشف تفاصيل عقار علاج كورونا

أكد أمجد طلعت؛ مدير شركة إيفا فارما للأدوية؛ أن شركته تعمل حاليا على تصنيع عقار ريميدسفير والذي يستخدم لعلاج فيروس كورونا المستجد؛ قائلا: "حصلنا على ترخيص من شركة جلياد صاحبت حق تصنيع الدواء واتفقنا على نقل المعرفة والخبرات لتصنيع العقار بالكامل".





وأضاف طلعت لبرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "مصر الأولى" "بدأنا أيضا في خطوات تصنيع المادة الخام الخاصة بالعقار حتى تكون الصناعة مصرية كاملة"؛ متابعا : "خلال سنة سوف نتمكن من تصنيع المادة الخام للدواء من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير".





وأوضح طلعت أنه سيكون فوائد كثيرة ستعود على مصر من إنتاج الدواء والمادة الخام؛ من نواحي الأمن القومي والاقتصاد.





وأختتم طلعت: "سعر دواء “أفيبرافير” سيكون مناسبا للمواطن".