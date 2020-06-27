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بين الناس

استغاثة من سكان عقار تاريخى بشارع عبد العزيز لمنع هدمه... شاهد

السبت 27/يونيو/2020 - 01:40 ص
صدى البلد
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مريم عزت
اشتكى المواطن السيد محمد بيومي محمد مهران , في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" , لمنع هدم عقار تاريخى فى شارع عبد العزيز . 

يقول فى رسالته " يوجد عقار تاريخى فى شارع عبد العزيز بالقاهرة , اصحاب العقار يريدون هدمه مقابل مبلغ مالى ضخم , وهناك اسر فى العقار ليس لهم مكان اخر , وطالب من مجلس الوزراء تشكل لجنة مختصه لعدم هدم هذا العقار " 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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