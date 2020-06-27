استغاثة من سكان عقار تاريخى بشارع عبد العزيز لمنع هدمه... شاهد





يقول فى رسالته " يوجد عقار تاريخى فى شارع عبد العزيز بالقاهرة , اصحاب العقار يريدون هدمه مقابل مبلغ مالى ضخم , وهناك اسر فى العقار ليس لهم مكان اخر , وطالب من مجلس الوزراء تشكل لجنة مختصه لعدم هدم هذا العقار "





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اشتكى المواطن السيد محمد بيومي محمد مهران , في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" , لمنع هدم عقار تاريخى فى شارع عبد العزيز .