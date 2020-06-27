لحظة سرقة كابلات الكهرباء بمنطقة ال 3000 مرحلة بزهراء مدينة نصر.. فيديو

استغاث سكان منطقة زهراء مدينة نصر ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من سرقة كابلات الكهرباء.





وقالوا فى رسالتهم: معاناتنا تنحصر في عدم وجود سور بينا وبين عزبة الهجانة التى تتسبب في سرقة السيارات والمنازل وانتشار القمامة، بالاضافة الي أن الطرق غير مسفلته ما يجعلنا نعيش في بيئة غير ادامية وغير صحية، والاهمال بالاخص يوجد في شارع الجبل".





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