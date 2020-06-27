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بين الناس

لحظة سرقة كابلات الكهرباء بمنطقة ال 3000 مرحلة بزهراء مدينة نصر.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
استغاث سكان منطقة زهراء مدينة نصر ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من سرقة كابلات الكهرباء.

وقالوا  فى رسالتهم:   معاناتنا تنحصر في عدم وجود سور بينا وبين عزبة الهجانة التى تتسبب في سرقة السيارات والمنازل وانتشار القمامة، بالاضافة الي أن الطرق غير مسفلته ما يجعلنا نعيش في بيئة غير ادامية وغير صحية، والاهمال بالاخص يوجد في شارع الجبل". 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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