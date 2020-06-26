خوفا من الأمراض .. مقلب قمامة يحاصر سكان الحي الثامن العائلي بالعبور

استغاث المواطن محمد غريب ، المقيم الحي الثامن العائلي مدينة العبور ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار تراكمات القمامة .





ويقول فى رسالته : نتيجة تواجد مقلب قمامة غير رسمى ما تسبب فى انتشار الروائح الكريهة والبعوض والتى تعد مصدر للأمراض والأوبئة علما بانهم تقدموا بعدة شكاوى لرفع القمامة دون جدوى والتى تحولت لمرعى للأغنام.





وناشد المسئولين سرعة العمل على حل الشكوى للتواصل: 01128354615

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



