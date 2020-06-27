أخبار التوك شو.. مصري 100%.. مدير إيفا فارما للأدوية يكشف تفاصيل وسعر عقار علاج كورونا.. الأوقاف: لن يسمح لأحد بدخول المسجد بدون ارتداء الكمامة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:







قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لن يسمح لأحد بالدخول إلى المسجد بدون ارتداء الكمامة، موضحا أن دار الإفتاء تؤكد أن التباعد الاجتماعي مابين المصلين لا تخل بأساسيات الصلاة.









أكد الدكتور أمجد طلعت، مدير شركة إيفا فارما للأدوية، أنه تم التبرع بـ 1100 جرعة من دواء “ريميديسفير” لمستشفيات العزل بشكل مجاني عقب تصنيعه في مصر.









أكد أمجد طلعت؛ مدير شركة إيفا فارما للأدوية؛ أن شركته تعمل حاليا على تصنيع عقار ريميدسفير والذي يستخدم لعلاج فيروس كورونا المستجد؛ قائلا: "حصلنا على ترخيص من شركة جلياد صاحبة حق تصنيع الدواء واتفقنا على نقل المعرفة والخبرات لتصنيع العقار بالكامل".









قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم التوافق على عدم اتخاذ أي إجراء أحادي أو بدء ملء سد النهضة بدون اتفاق، مضيفا أن هناك التزاما بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية خاصة بملء خزان السد قبل الوصول إلى اتفاق للمدة التي يتم الاتفاق عليها.









قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه فيما يخص ضبط فكرة تحديد نسبة الـ25% من حيث نسبة الإشغال، هناك قاعدتان لضبط هذا الأمر، حيث تنص القاعدة الأولى على أن يكون هناك مسافة متران بين كل طاولة، وأيضا أن يكون هناك فرق بين الأفراد المتواجدين على نفس الطاولة لا يقل عن متر.









أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن إعلان دولة السودان أن إثيوبيا لن تملأ سد النهضة دون اتفاق سيكون له مردود مهم في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن جلسة مجلس الأمن الاثنين المقبل بشأن أزمة سد النهضة ستتم في موعدها وحتى بعد التطورات الأخيرة في هذا الملف الحيوي بالنسبة لمصر.











قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن مصر لم تستعجل قرار عودة السياحة، بل تم اتخاذ الوقت الكافي لدراسته، رغم قيام دول البحر المتوسط بعودة السياحة مبكرًا.









قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري ومستشار رئيس الجمهورية، إنه لا يمكن لأحد أن يتحدث عن موضوع سد النهضة حاليا، حيث أصبح الملف في يد وزارة الخارجية، متابعا: "ولا انا أعرف عن الموضوع شيء ولا حد يعرف عنه شيء".









قال عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إنه من خلال قراءة الأحداث خلال الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى الاستبيانات التى قامت بها بعض العيادات التخصصية مثل أمراض الصدر والأمراض الباطنية، نلاحظ أن هناك تراجعا في حدة أعراض الإصابة بالفيروس.









زف الدكتور عمرو موسى، العضو المنتدب لإحدى الشركات المصرية للصناعات الدوائية، بشرى سارة بشأن توافر عقار أفيجان للمواطنين.









حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة ببرنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، وكشفت عن العديد من الملفات منها وقوفها ضد جماعة الإخوان الإرهابية والتهديدات التي تلقتها وأيضا زيارتها للشعب لسوريا وتفاصيل لقائها مع الرئيس بشار الأسد.









فاجأ الإعلامى رامى رضوان النجم يوسف الشريف أثناء لقائه معه فى برنامج "مساء dmc"، بمجموعة أسئلة مستوحاة من أسماء أعماله الفنية.









كشفت إشراق المكاوي، والدة فتاة طلخا، عن أن ابنتها كانت متواجدة لديهم قبل واقعة قتلها بيوم، معقبة: "كانت موجودة في البلد عندنا عشان كانت بـ تطعم ابنها.. ومكنش في أي حاجة".









قال عبد الفتاح مصطفى، والد المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس، إن كل الكلام المتداول عن إلقاء ابنه لزوجته من الطابق الخامس غير صحيح، متابعا: "كان فيه خلافات زوجية بينهم وخناقات".









ماذا تفعل حال اشتباه الإصابة بكورونا.. مستشار مكافحة العدوى يجيب أكدت الدكتورة كريمة الشامي، استشاري التمريض بجامعة المنصورة ومستشار مكافحة العدوى، أن فيروس كورونا يدخل إلى الجسم عن طريق 3 أماكن وهى الفم والأنف والعين.





