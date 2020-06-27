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بين الناس

بعد غياب 3 أشهر... الاستعدادات الأخيرة للقهاوي للافتتاح صباحا.. صور

السبت 27/يونيو/2020 - 02:18 ص
صدى البلد
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مريم عزت _ عمرو سيد
بعد غلق دام اكثر من 3 اشهر بسبب فيروس كورونا المستجد , استعدت اليوم المقاهى والكافيهات لاستقبال المواطنين . 

اتخد اصحاب المقاهى والكافيهات فى الاعتبار الإجراءات الاحترازية الكافية , من تعقيم وتطهير المحلات والاماكن التى يمكن ان يلامسها المواطنين , كما حافظوا على التباعد الاجتماعي بوضع الكراسى على مسافات بعيدة نسبيا مما يناسب التباعد الاجتماعي اللازم . 

رصدت عدسة صدى البلد الاستعدادات الاخيرة للقهاوي للافتتاح صباحا 

وكان  "مدبولي" قد قال، خلال مؤتمر صحفي حول آخر مستجدات مواجهة فيروس كورونا الثلاثاء الماضي، إنه بداية من 27 يونيو، ستتم إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية مع السماح بوجود 25% من طاقتها الاستيعابية.

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وأضاف رئيس الوزراء أن موعد غلق كل المحلات 9 مساء والمطاعم والمقاهي 10 مساء، ووسائل النقل الجماعي تتوقف من منتصف الليل حتى الرابعة صباحا، مضيفا أنه سيتم الاستمرار في غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة.

وتابع أنه اعتبارا من السبت سيتم فتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية وتعليق الصلوات الأسبوعية، مضيفا أنه سيتم استمرار تعليق العمل بدور المناسبات، أما السينمات والمسارح ستفتح اعتبارا من السبت بنسبة إشغال لا تتعدى 25%
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