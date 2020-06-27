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أخبار العالم

واشنطن تتهم موسكو بتقديم مكافآت مالية لطالبان لقتل جنود أمريكين

السبت 27/يونيو/2020 - 03:08 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة اتهمت روسيا بتقديم مكافآت مالية لحركة طالبان الإرهابية، بهدف قتل جنود أمريكيين في أفغانستان. 

ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين قولهم: " الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى هذا الاستنتاج خلال مراجعة لها قبل أشهر، وأن العرض الروسي قُدم لبعض مسلحي طالبان قبل نحو عام".

وأشارت إلى أن الوحدة الروسية التي تقف وراء تلك المكافآت متهمة أيضا بالوقوف وراء محاولات اغتيال وعمليات سرية أخرى في أوروبا.

وذكرت الصحيفة أن الاستخبارات الأمركية أبلغت الرئيس دونالد ترامب بما توصلت إليه، وأن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بحث الأمر في مارس الماضي.

وأشار المسئولون إلى أن الإدارة الأمريكية بلورت خيارات للرد، بينها تقديم شكوى دبلوماسية لموسكو وفرض عقوبات عليها، إلا أن البيت الأبيض لم يقر أيا من تلك الردود.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مقربين من الملف، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبدى حماسا لنهج سياسة أكثر تشددا تجاه روسيا، لكن ترامب فضل اعتماد موقف مهادن.
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