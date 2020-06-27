واشنطن تتهم موسكو بتقديم مكافآت مالية لطالبان لقتل جنود أمريكين

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة اتهمت روسيا بتقديم مكافآت مالية لحركة طالبان الإرهابية، بهدف قتل جنود أمريكيين في أفغانستان.





ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين قولهم: " الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى هذا الاستنتاج خلال مراجعة لها قبل أشهر، وأن العرض الروسي قُدم لبعض مسلحي طالبان قبل نحو عام".





وأشارت إلى أن الوحدة الروسية التي تقف وراء تلك المكافآت متهمة أيضا بالوقوف وراء محاولات اغتيال وعمليات سرية أخرى في أوروبا.





وذكرت الصحيفة أن الاستخبارات الأمركية أبلغت الرئيس دونالد ترامب بما توصلت إليه، وأن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بحث الأمر في مارس الماضي.





وأشار المسئولون إلى أن الإدارة الأمريكية بلورت خيارات للرد، بينها تقديم شكوى دبلوماسية لموسكو وفرض عقوبات عليها، إلا أن البيت الأبيض لم يقر أيا من تلك الردود.



