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بين الناس

وداعا ألا صلوا فى بيوتكم.. مساجد مصر تؤذن "حى على الصلاة" في الفجر... فيديو وصور

السبت 27/يونيو/2020 - 05:17 ص
صدى البلد
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مريم عزت- كريم ناصر - كيرلس صلاح - عمرو سيد
بعد غلق استمر لأكثر من 3 اشهر، أعيد فتح المساجد أمام المصلين اليوم فى صلاة الفجر . 

امتلأت المساجد من جديد بالشيوخ والشباب , الفرحة والابتسامة تملئ وجههم بالعودة مرة ثانية , لم تقال صلوا فى بيوتكم بعد اليوم. 

التزم الجميع بالإجراءات الاحترازية التى فرضتها الحكومة من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين المصليين، وذلك لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة الجميع. 

رصدت عدسة صدى البلد منذ قليل اول صلاة فجر بعد رفع الحظر والعودة مرة أخرى الى المساجد. 

وكان  "مدبولي" قد قال، خلال مؤتمر صحفي حول آخر مستجدات مواجهة فيروس كورونا الثلاثاء الماضي، إنه بداية من 27 يونيو، ستتم إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية مع السماح بوجود 25% من طاقتها الاستيعابية.

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وأضاف رئيس الوزراء أن موعد غلق كل المحلات 9 مساء والمطاعم والمقاهي 10 مساء، ووسائل النقل الجماعي تتوقف من منتصف الليل حتى الرابعة صباحا، مضيفا أنه سيتم الاستمرار في غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة.

وتابع أنه اعتبارا من السبت سيتم فتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية وتعليق الصلوات الأسبوعية، مضيفا أنه سيتم استمرار تعليق العمل بدور المناسبات، أما السينمات والمسارح ستفتح اعتبارا من السبت بنسبة إشغال لا تتعد 25%.
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