وداعا ألا صلوا فى بيوتكم.. مساجد مصر تؤذن "حى على الصلاة" في الفجر... فيديو وصور

بعد غلق استمر لأكثر من 3 اشهر، أعيد فتح المساجد أمام المصلين اليوم فى صلاة الفجر .





امتلأت المساجد من جديد بالشيوخ والشباب , الفرحة والابتسامة تملئ وجههم بالعودة مرة ثانية , لم تقال صلوا فى بيوتكم بعد اليوم.





التزم الجميع بالإجراءات الاحترازية التى فرضتها الحكومة من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين المصليين، وذلك لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.





رصدت عدسة صدى البلد منذ قليل اول صلاة فجر بعد رفع الحظر والعودة مرة أخرى الى المساجد.



