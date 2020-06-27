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تكنولوجيا

عرض لا يفوتك.. اشتري آيفون 8 بلس بـ 5700 جنيه

السبت 27/يونيو/2020 - 07:16 ص
عرض لا يفوتك.. اشتري
عرض لا يفوتك.. اشتري آيفون 8 بلس بـ 5700 جنيه
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قسم التكنولوجيا
يطمح دومًا محبو الهاتف الذكى الأشهر فى العالم آيفون  للحصول على افضل العروض الترويجية لإقتنءا إحدة إصداراته بأقل سعر ممكن،وذلك بسبب الإرتفاع الملحوظ فى أسعار منتجات شركة آبل الأمريكية، و من بين هذه العروض يمكنك شراء iPhone 8 plus بأقل من نصف سعره تقريبًا.

وبحسب فون آرينا التقنى، يمكنك إقتناء نسختك من iPhone 8 plus سعة 64 جيجابايت، عبر متجر bestbuy المعتمد من شركة آبل الأمريكية باللون الأسود مقابل 355 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 5700 جنيه مصري.

ويقدم iPhone 8 plus أداءًا جيدا مقابل سعره الحالى، والذى تم إصداره فى عام 2017، وحقق مبيعات ضخمة بسبب تصميمه الأنيق وبطاريته الجبارة، و يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، بالإضافة لمقاومته للغبار والماء، كما أن الهاتف متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.

جدير بالذكر أن هاتف iPhone 8 plus قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.

يأتي هاتف iPhone 8 plus بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2691 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، بالإضافة لميزة الشحن اللاسكلي.

يمكنك شراء نسخة الـ 64 جيجابايت من الهاتف باللون الأسود من خلال هذا الرابط.
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