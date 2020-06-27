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أخبار العالم

في ظل اشتعال العنف.. العثور على 14 قتيلا بالمكسيك

السبت 27/يونيو/2020 - 07:52 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

قالت حكومة ولاية زاكاتيكاس المكسيكية إنها عثرت على 14 قتيلا أمس الجمعة وذلك في ظل استمرار تصاعد العنف في البلاد.

وقال مسؤولون بالولاية في بيان إنهم يباشرون تحقيقا لتحديد سبب القتل. وعُثر على الجثث في فريسنيلو وهي واحدة من كبرى المدن في الولاية الواقعة بوسط المكسيك،

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجثث كانت موضوعة داخل أغطية على جانب طريق.

ورغم تراجع عدد الجرائم في المكسيك في ظل إجراءات العزل المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا لكن جرائم القتل ارتفعت إلى مستويات قياسية.

وأصيب رئيس شرطة مكسيكو سيتي بالرصاص وقتل اثنان من حراسه في محاولة اغتيال يوم الجمعة اتهم فيها عصابة الجيل الجديد في ولاية خاليسكو وهي إحدى أكبر عصابات المخدرات بالبلاد.
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