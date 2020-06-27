في ظل اشتعال العنف.. العثور على 14 قتيلا بالمكسيك





قالت حكومة ولاية زاكاتيكاس المكسيكية إنها عثرت على 14 قتيلا أمس الجمعة وذلك في ظل استمرار تصاعد العنف في البلاد.





وقال مسؤولون بالولاية في بيان إنهم يباشرون تحقيقا لتحديد سبب القتل. وعُثر على الجثث في فريسنيلو وهي واحدة من كبرى المدن في الولاية الواقعة بوسط المكسيك،





وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجثث كانت موضوعة داخل أغطية على جانب طريق.





ورغم تراجع عدد الجرائم في المكسيك في ظل إجراءات العزل المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا لكن جرائم القتل ارتفعت إلى مستويات قياسية.



