بعد تغيير شعاره لدعم المثليين.. هجوم حاد على تطبيق Linkedin

تعرض التطبيق المهني الأشهر لينكد إن Linked in لهجوم حاد من مستخدميه بعدما غير شعاره ليتضمن ألوان الطيف في دعم واضح وصريح منه للمثليين.





وهو ما أثار موجة شديدة من الغضب بين المستخدمين الذين عبروا عن آرائهم عبر التطبيق ، قائلين بأنه يحاول فرض وتعميم وجهة نظر "غير مقبولة" لجعلها أمر مسلم به.

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كتب أحد المستخدمين: "بصفتي مستخدم لتطبيق لينكدإن، أعلن اعتراضي على تغيير الشعار الحالي بألوان شعار الشواذ المثليين، لما يمثله من قيم تتعارض مع الأديان والطبيعة البشرية.. ولمحاولة جعل الأمر جزءًا من حياتنا الاجتماعية!!"





وأضاف: "هذه المنصة مستخدمة للعمل فقط وتبادل الخبرات، لماذا نرى أشياءً غير مناسبة للأديان؟!!!".





كما كتب مستخدم آخر: "خلق الله آدم وحواء ولم يخلق آدم وستيف، برجاء الإنتباه إلى أن العديد من بلدان العالم والأديان لا تدعم المثلية الجنسية، ومليارات البشر لا يريدون الفكرة ويجدونها مثيرة للاشمئزاز، وضد الطبيعة البشرية، فلماذا تتكلف لجعل الأمر يبدو طبيعيًا.. هذه منصة مهنية وليست المكان المناسب لمناقشة مثل هذه الأفكار المثيرة للجدل".





كانت مجلة فوربس الأمريكية قد سلطت الضوء على نفس الفكرة حيث أجرت تحقيقًا انتقدت فيه سياسة عدد من الشركات التي دفعت تبرعات من أجل دعم يوم المثليين Pride day وغيرت شعاراتها لتحمل نفس الألوان.



