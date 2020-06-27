AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد تغيير شعاره لدعم المثليين.. هجوم حاد على تطبيق Linkedin

السبت 27/يونيو/2020 - 07:57 ص
Linkedin
Linkedin
Advertisements
عزة عاطف
تعرض التطبيق المهني الأشهر لينكد إن Linked in لهجوم حاد من مستخدميه بعدما غير شعاره ليتضمن ألوان الطيف في دعم واضح وصريح منه للمثليين.

وهو ما أثار موجة شديدة من الغضب بين المستخدمين الذين عبروا عن آرائهم عبر التطبيق، قائلين بأنه يحاول فرض وتعميم وجهة نظر "غير مقبولة" لجعلها أمر مسلم به.
اقرأ المزيد:

كتب أحد المستخدمين: "بصفتي مستخدم لتطبيق لينكدإن، أعلن اعتراضي على تغيير الشعار الحالي بألوان شعار الشواذ المثليين، لما يمثله من قيم تتعارض مع الأديان والطبيعة البشرية.. ولمحاولة جعل الأمر جزءًا من حياتنا الاجتماعية!!"

وأضاف: "هذه المنصة مستخدمة للعمل فقط وتبادل الخبرات، لماذا نرى أشياءً غير مناسبة للأديان؟!!!".

كما كتب مستخدم آخر: "خلق الله آدم وحواء ولم يخلق آدم وستيف، برجاء الإنتباه إلى أن العديد من بلدان العالم والأديان لا تدعم المثلية الجنسية، ومليارات البشر لا يريدون الفكرة ويجدونها مثيرة للاشمئزاز، وضد الطبيعة البشرية، فلماذا تتكلف لجعل الأمر يبدو طبيعيًا.. هذه منصة مهنية وليست المكان المناسب لمناقشة مثل هذه الأفكار المثيرة للجدل".

كانت مجلة فوربس الأمريكية قد سلطت الضوء على نفس الفكرة حيث أجرت تحقيقًا انتقدت فيه سياسة عدد من الشركات التي دفعت تبرعات من أجل دعم يوم المثليين Pride day وغيرت شعاراتها لتحمل نفس الألوان.

مما جعل العديد من المواطنين الأمريكيين يهاجمون تلك الشركات التي تفرض عليهم شراء منتجات أو استخدام خدمات تحمل شعارات متتالية ما قيمهم ويبغضها معظم سكان العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لينكد إن LinkedIn يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأشخاص على اجتياز المقابلات الشخصية

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أفضل 4 تطبيقات لتحرير الفيديو للـ أندوريد.. لينوفو تطور أقوى هاتف مخصص للألعاب بمميزات جديدة

آمنة نصير: بكل أسف طغى الإنسان ولم ينظر إلى الأخوة الإنسانية.. فيديو

آمنة نصير: الفوز بالجنة جزاء الصبر عند الابتلاء.. فيديو

خبير نفسي: تطبيق تيك توك مصمم بغرض إدمان المستخدمين له

ترشيحاتنا

الأسرار الخمسة للتخلص من الدهون الزائدة حول الخصر.. تعرف عليها

فاتتني صلاة الفجر حاضرا .. متى أقضيها ؟

طال انتظارها.. تعرف على أفضل الهواتف الصادرة قبل نهاية 2020.. فيديو

6 تصريحات جريئة لـ يوسف الشريف بعد نجاح مسلسل النهاية.. تفاصيل

اخبار الحوادث.. القصة الكاملة لمقتل طفلتين على يد والدتهما بشبرا الخيمة.. رواد السوشيال ميديا لنقيب الأطباء: ياريت النقابة تهتم بصحة المواطنين

الفيروس يتحول للأضعف.. رئيس مركز الدراسات الدوائية: نعمل على 3 أدوية مضادة للفيروسات ..فيديو

AdvertisementS

السبع المنجيات.. تحفظك من كل سوء وتفرج همك

متجاهلين إجراءات الوقاية من كورونا.. جماهير ليفربول تحتشد للاحتفال بالدوري الإنجليزي من جديد

باستثناء فئات معينة.. القابضة للسياحة: عودة جميع العاملين بالشركات التابعة بدءا من أول يوليو

بعد صورتها معه فى المنزل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى

بعد تصنيعه في مصر.. تعرف على سعر جرعة عقار ريمديسفير.. فيديو

كفاية كدب واصطناع بطولات زائفة.. شوبير يهاجم أبو ريدة بسبب دعم الفيفا

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة اليوم.. تعرف عليها

عن رفضه ملامسة الممثلات ومحمد صلاح.. تصريحات مثيرة لـ يوسف الشريف في ظهوره الأخير

فيروس كورونا يضرب الوسط الفني.. وفاة أول فنان عربي بعد أيام من إصابته

ليبيا.. بوادر نزاع مسلح بين مليشيات أردوغان والوفاق في مصراتة وطرابلس

يا خيمة القذافي فضحتي وكشفتي الإخوان.. ضاحي خلفان: ليبيا فخ للفئران

لحظات رعب وذهول.. مشاجرات ضخمة بين المئات على شواطئ بريطانيا| فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تغيير شعاره لدعم المثليين.. هجوم حاد على تطبيق Linkedin

على الأرض فى الشارع.. ساندى تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

الأسرار الخمسة للتخلص من الدهون الزائدة حول الخصر.. تعرف عليها