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تعليم

بأسعار مخفضة.. افتتاح منافذ لبيع منتجات جامعة العريش

السبت 27/يونيو/2020 - 09:05 ص
صدى البلد
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احمد صالح
أكد الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، أنه تم التنسيق مع محافظة شمال سيناء لافتتاح منافذ لتوزيع منتجات الجامعة على مستوى المحافظة لتعميم الاستفادة منها ووصولها إلى أكبر عدد من المواطنين.

وقال إن مزرعة الجامعة تضم العديد من المنتجات منها: الدواجن والأرانب والسمان والخضر وغيرها من إنتاج المزرعة، إلى جانب الأسماك.

وأقيمت 10 أحواض سمكية ومشروعات الإنتاج الحيواني وعنابر إنتاج الأرانب والدواجن والسمان إلى جانب المزارع لإنتاج الخضراوات وغيرها وسيتم طرحها في الأسواق بأسعار تقل عن مثيلتها في الأسواق الخارجية.

وقد شهدت عملية بيع انتاج المركز من الأسماك المتميزة، إقبالا من جانب المواطنين، حيث ستستمر عملية حصاد وبيع الأسماك خلال الفترة القادمة مع زيادة الكميات المنتجة لتلبية احتياجات مختلف المواطنين.

قال الدكتور صلاح صقر المدير التنفيذي لمركز بحوث الأسماك بجامعة العريش، إن المركز لا يهدف إلى الربح بدليل البيع بأسعار مخفضة قد لا تصل الى التكلفة الحقيقية للإنتاج، وإنما يهدف إلى خدمة المواطنين وتعليم وتدريب شباب الخريجين والصيادين المقبلين على إقامة مشروعات الاستزراع السمكي.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تصل إلى 200 طن من مختلف أنواع الأسماك: الشبار والبوري والطوبارة والسهلية كمرحلة أولى وسيتم التوسع في الاستزراع عن طريق المزارع والصوب السمكية للإنتاج السمكي المكثف الي جانب الجمبري كمرحلة ثانية.

بأسعار مخفضة.. افتتاح منافذ لبيع منتجات جامعة العريش
بأسعار مخفضة.. افتتاح منافذ لبيع منتجات جامعة العريش
بأسعار مخفضة.. افتتاح منافذ لبيع منتجات جامعة العريش
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