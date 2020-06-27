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رياضة

استعدادا للدوري.. ننشر أبرز أسماء حكام الـ VAR في قائمة الـ 54 بمعسكر فيفا

السبت 27/يونيو/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن أسماء أبرز الحكام المتواجدين ضمن قائمة الـ ٥٤ المنتظر الدفع بهم ضمن قضاة الملاعب لتقنية الفيديو الـ VAR في الدورى الممتاز.

وكان الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج القائمين بأعمال لجنة الحكام قررا دخول ٥٤ حكما ومساعدا لتقنية الفيديو فى معسكر تدريبي خلال شهر يوليو القادم للاستعانة بخدماتهم فى إدارة منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وقال المصدر ذاته إن ١٧ حكما للساحة من ضمن قائمة الـ ٥٤ حصلوا على رخصة تقنية الفيديو سواء من داخل مصر أو عن طريق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.

وأضاف "من أبرز الأسماء فى قائمة الـ ٥٤ بتقنية الفيديو الحكام الدوليين السبعة وهم.. إبراهيم نورالدين وأمين عمر وجهاد جريشة ومحمود البنا ومحمد معروف واحمد الغندور ومحمد عادل إضافة إلى المساعد الدولى محمود ابوالرجال واحمد حسام طه".

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قرر إقامة ٤ معسكرات تدريبية خلال شهر يوليو القادم فى القاهرة تحت إشراف لجنة حكام الفيفا على أن يضم ١٢٠ حكما مصريا يتم توزيعهم على النحو التالي:

المعسكر الأول ٣٠ حكما من حكام الصفوة
المعسكر الثانى ٣٠ حكما لحكام تقنية الفيديو المعروفة بـ var.
المعسكر الثالث ٣٠ حكما للمحكمات
 المعسكر الأخير ٣٠ حكما من الحكام الصاعدين

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