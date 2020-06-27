برلماني ليبي: مؤسسة النفط تتغاضى عن تهريب البترول في مناطق سيطرة حكومة الوفاق

قال عضو مجلس النواب الليبي ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، عيسى العريبي، إن مؤسسة النفط بطرابلس تنتهج سياسة تمهد من خلالها للاحتلال التركي للقيام بسرقة الحقول النفطية والموانئ.









وأضاف العريبي أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس كانت تثمن دور الجيش الوطني الليبي في حماية مقدرات الشعب، مؤكدا أنها تغض الطرف عن تهريب النفط في منطقة سيطرة حكومة الوفاق المرفوضة، مشيرًا إلى أنها لم تصدر أي بيان ضد هذه التجاوزات حتى الآن.









وكان رئيس المؤسسة أعلن أن مسلحين سيطروا على حقل الشرارة النفطي، وهو الأمر الذي نفاه مدير الحقل في وقت لاحق.



