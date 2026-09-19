مكالمة متوترة.. وزير خارجية اسرائيل يبلغ بريطانيا بتأجيل البناء في المنطقة E1

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نقلاً عن مصادر بريطانية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أبلغ نظيره البريطاني إد ميليباند، خلال محادثة جرت قبل نحو أربعة أسابيع من إعلان لندن عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بأن أعمال البناء في منطقة E1 لن تبدأ قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر.

محادثة متوترة

وبحسب التقرير، الذي وصف المحادثة بين الوزيرين بأنها «متوترة»، قال ثلاثة مصادر إن ساعر «ألمح بوضوح» إلى أن إسرائيل لن تفتح مناقصات البناء في منطقة E1 قبل موعد الانتخابات.

وتكتسب منطقة E1 أهمية استراتيجية، إذ تقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، فيما يقول الفلسطينيون ودول عدة إن تنفيذ المشروع قد يؤثر على التواصل الجغرافي بين أجزاء من الضفة الغربية، ولا سيما بين رام الله وبيت لحم.

ونفت إسرائيل ما ورد في التقرير، مؤكدة أن مشروع E1 ليس قراراً جديداً، وأن إجراءات طرح المناقصات كانت قد بدأت قبل ذلك.

وأشار التقرير إلى أنه بعد نحو أسبوع من المحادثة بين ساعر وميليباند، أعلنت إسرائيل طرح مناقصة لبناء نحو 1200 وحدة سكنية في منطقة E1، في خطوة أثارت انتقادات بريطانية ودولية.

كان ميليباند قد طالب إسرائيل بوقف خطط البناء في E1 وسحب المناقصة، واعتبر المشروع تهديداً لحل الدولتين، فيما رد ساعر برفض الموقف البريطاني وانتقد ما وصفه بالتدخل في الشؤون الإسرائيلية.