الدوري الإسباني.. برشلونة يسعى لخطف الصدارة مؤقتا أمام سيلتا فيجو

يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره سيلتا فيجو اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإسباني.





ويسعى برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف صدارة الليجا مؤقتا من ريال مدريد









في المقابل يطمح سيلتا فيجو الذي يقدم نتائج كارثية في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة للابتعاد خطوة عن مركز الهبوط.





ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، خلف ريال مدريد متصدر الترتيب بفارق الأهداف، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الـ 16 بـ 33 نقطة.





يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في المدرجات.