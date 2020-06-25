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رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على مايوركا بـ ثنائية

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:49 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق ريال مدريد فوزا مهما على ضيفه ريال مايوركا بهدفين دون رد، فى ختام منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني "الليجا". 

هدف المباراة الأول أُحرز في الدقيقة 19، من تمريرة رائعة من لوكا مودريتش، وضعت فينيسيوس جونيور في انفراد بالمرمى من يسار منطقة الجزاء فصوب الأخير كرة رائعة من أعلى الحارس سكنت منتصف المرمى.

وأحرز "راموس" قائد الملكي الثاني، الهدف الثاني في الدقيقة 56 من زمن المباراة، من ضربة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة لتسكن في شباك مايوركا، ليتقدم بالنتيجة لريال مدريد. 

والفوز رفع رصيد ريال مدريد في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 68 نقطة، بالتساوي مع الغريم التقليدي برشلونة  الذي خاض جولته وفاز على أتلتيك بلباو أمس الثلاثاء، بينما يحتل مايوركا المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات اليوم

1- ريال مدريد 68 نقطة

2- برشلونة 68 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 55 نقطة

4- إشبيلية 53 نقطة

5- خيتافي 49 نقطة

6- فياريال 48 نقطة

7- ريال سوسيداد 47 نقطة

8- فالنسيا 46 نقطة

9- غرناطة 43 نقطة

10- أتلتيك بيلباو 42 نقطة

11- أوساسونا 38 نقطة

12- ليفانتي 38 نقطة

13- ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة

14- ريال بيتيس 34 نقطة

15- بلد الوليد 34 نقطة

16- سيلتا فيجو 33 نقطة

17- إيبار 29 نقطة

18- ريال مايوركا 26 نقطة

19- ديبورتيفو ليجانيس 25 نقطة

20- إسبانيول 24 نقطة

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