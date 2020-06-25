ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على مايوركا بـ ثنائية

بهدفين دون رد، فى ختام منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني "الليجا".

حقق ريال مدريد فوزا مهما على ضيفه ريال مايوركا بهدفين دون رد، فى ختام منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني "الليجا".

هدف المباراة الأول أُحرز في الدقيقة 19، من تمريرة رائعة من لوكا مودريتش، وضعت فينيسيوس جونيور في انفراد بالمرمى من يسار منطقة الجزاء فصوب الأخير كرة رائعة من أعلى الحارس سكنت منتصف المرمى.



