إصابة 20 رياضيا في الكويت بفيروس كورونا

بفيروس ⁧كورونا، بعد نتائج الفحص الطبي الأخير استعدادًا لعودة النشاط المحلي . أعلنت الهيئة العامة للرياضة في ⁧الكويت⁩ ،عن إصابة 20 فردا⁩ بين الرياضيين في الكويت





وأشارت صفحة قناة ابو ظبي الرياضية إلى أن الاصابات بين الرياضيين في الكويت وصلت الي 20 حالة دون الاعلان عن تفاصيل اخري بشأن اسمائهم او نواديهم .





وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم حدد موعد 10 اغسطس المقبل لإستئناف الموسم الحالي 2019-2020 بعد فترة توقف دامت ثلاثة اشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا .

إقرأ أيضا .. الكويت: 1040 عالقا مصريا يغادرون إلى 3 محافظات عبر 7 رحلات وستقام مباريات الدورى الكويتي بنظام دورى الدمج بنظام الدور الواحد حيث يتم تصنيف الاندية بعدها الي 10 فرق بالدورى الممتاز و 5 بدورى الدرجة الاولى وبعدها تقام بطولة الدورى الممتاز من قسمين ذهاب واياب بينما يقام دورى الدرجة الاولي من 4 اقسام .



