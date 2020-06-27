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رياضة

إصابة 20 رياضيا في الكويت بفيروس كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 11:00 ص
الهيئة العامه للرياضة
الهيئة العامه للرياضة
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عبدالله هشام
أعلنت الهيئة العامة للرياضة في ⁧الكويت⁩ ،عن إصابة 20 فردا⁩ بين الرياضيين في الكويت بفيروس ⁧كورونا، بعد نتائج الفحص الطبي الأخير استعدادًا لعودة النشاط المحلي .

وأشارت صفحة قناة ابو ظبي الرياضية إلى أن الاصابات بين الرياضيين في الكويت وصلت الي 20 حالة دون الاعلان عن تفاصيل اخري بشأن اسمائهم او نواديهم . 

وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم حدد موعد 10 اغسطس المقبل لإستئناف الموسم الحالي 2019-2020 بعد فترة توقف دامت ثلاثة اشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا . 

وستقام مباريات الدورى الكويتي بنظام دورى الدمج بنظام الدور الواحد حيث يتم تصنيف الاندية بعدها الي 10 فرق بالدورى الممتاز و 5 بدورى الدرجة الاولى وبعدها تقام بطولة الدورى الممتاز من قسمين ذهاب واياب بينما يقام دورى الدرجة الاولي من  4 اقسام .

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