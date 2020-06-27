إصابة 20 رياضيا في الكويت بفيروس كورونا

أعلنت الهيئة العامة للرياضة في الكويت ،عن إصابة 20 فردا بين الرياضيين في الكويت بفيروس كورونا، بعد نتائج الفحص الطبي الأخير استعدادًا لعودة النشاط المحلي .
وأشارت صفحة قناة ابو ظبي الرياضية إلى أن الاصابات بين الرياضيين في الكويت وصلت الي 20 حالة دون الاعلان عن تفاصيل اخري بشأن اسمائهم او نواديهم .
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وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم حدد موعد 10 اغسطس المقبل لإستئناف الموسم الحالي 2019-2020 بعد فترة توقف دامت ثلاثة اشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا .
وستقام مباريات الدورى الكويتي بنظام دورى الدمج بنظام الدور الواحد حيث يتم تصنيف الاندية بعدها الي 10 فرق بالدورى الممتاز و 5 بدورى الدرجة الاولى وبعدها تقام بطولة الدورى الممتاز من قسمين ذهاب واياب بينما يقام دورى الدرجة الاولي من 4 اقسام .